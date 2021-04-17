Верещук: Иногда то, что и как мы публично говорим, может способствовать вражеским попыткам в информационном пространстве

“В последнее время много обсуждений на тему: “Будет ли война?”, “Если завтра война?” и так далее. Имею в виду публичные обсуждения в медиапространстве между политиками, чиновниками, экспертами и активистами. Хочу обратиться к участникам таких дискуссий с просьбой. Давайте не забывать, что нас смотрят/читают тысячи или даже миллионы наших граждан. Иногда то, что и как мы публично говорим, может способствовать вражеским попыткам в информационном пространстве. Например, необязательно смаковать какие-то детали в отношении российских сил и вооружений”, – считает она.

Верещук убеждена, что также необязательно публично обсуждать возможные сценарии развития событий.

“Все это – предмет разговора для специалистов и между специалистами. В общем медийном пространстве такие вещи могут неверно восприниматься гражданами, и поэтому искажать их представления о текущей ситуации и нашем оборонном потенциале”, – написала нардеп.

https://www.facebook.com/vereschuk.iryna/posts/1632200606966456

Контекст:В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения на Донбассе в течение 2021 года погибло 30 украинских военных, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

По данным украинской разведки, на начало марта возле границы Украины РФ развернула две армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а также Черноморский флот общей численностью 89 тыс. человек. Стягивание российских войск к границе Украины, вероятно, закончится к 20 апреля, их количество может достичь 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных, говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

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