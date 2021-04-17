Бутусов: Семинский привлек ОПЗЖ к попытке отнять у Рудьковского акции “Нефтегаздобычи”, а Медведчука назвал “арбитром всей этой х…йни”

“Судя по записи, “слуга народа” до того, как выдвигать подозрения, решил осуществить попытку отнять пакет акций у Рудьковского без всякого суда – через главарей украинской мафии и руководство партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”! Да, Семинский говорит, что привлек нардепов “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука и Нестора Шуфрича. При этом Медведчука “слуга народа” называет “арбитром всей этой х…йни”, – пишет Бутусов.

В опубликованных “Цензор.НЕТ” расшифровках приведен такой диалог:

“Мельник: Здесь ситуация такая, что Нестор пошел же к Нодару (очевидно, речь идет о Нодари Асояне, он же Нодар Руставский – в СМИ известен как вор в законе. – “Цензор.НЕТ”). Я просто не знаю, как ты сегодня с Нестором.

Семинский: Я с ним хорошо. Нестор – это мой друг и партнер.

Мельник: То есть ты Нестору доверяешь полностью?

Семинский: Доверяю полностью, но Нестор Иванович – это человек, который…

Мельник: Теперь скажи, Олег, тебе говорил Нестор по поводу того, чтобы собраться и сесть всем за стол?

Семинский: Ооо, вот я же тебе и хочу рассказать. Значит, планировалась “стрела”, очень большая “стрела” с Медведчуком, [нардепом от ОПЗЖ Тарасом] Козаком, Молдован (речь идет о Юрии Ериняке, криминальном главаре из Крыма, который был задержан по делу о похищении Семинского, затем освобожден. – “Цензор.НЕТ”), Рудьковский, Шуфрич, Семинский…

Мельник: А меня там не должно было быть?

Семинский: А, секунду, Нодар, Суто (очевидно, Суто Мамоян – народный депутат “Оппозиционной платформы – За жизнь”, которого в СМИ называют криминальным “авторитетом”, связанным с Асояном. – “Цензор.НЕТ”), Полузверь… бл…дь, коллектив, ..бать его в рот (по данным СМИ, Полузверь – кличка криминального главаря Андрея Иманали. – “Цензор.НЕТ”)”.

Фото: censor.net

В другом фрагменте собеседники обсуждают роль Медведчука:

“Мельник: Я не собираюсь кого-то там спасать. Я хочу для себя. И чтобы ты понял и нормально тоже к этому отнесся. Я хочу, чтобы мы все сели за стол.

Семинский: В каком составе, еще раз?

Мельник: В составе: я, ты, Цыган (кто такой Цыган, журналист не поясняет. – “ГОРДОН”) нужно, чтобы сидел обязательно. Здесь должен сидеть Шуфрич обязательно, Медведчук. Или, я думаю, он не сядет… не захочет.

Семинский: Не захочет?

Мельник: Ну, может.

Семинский: Он же арбитром был и есть этой х…йни.

Мельник: Пусть садится.

Семинский: Но мы сделаем это технично. Это мы сделаем сюрприз. Так я считаю, что мы с тобой договорились, вот, двигаться вместе”.

Фото: censor.net

Контекст:Комментируя уголовное дело против себя, экс-министр транспорта Украины Николай Рудьковский заявил, что это – прямое вымогательство со стороны Семинского доли в компании “Нефтегаздобыча”. По словам Рудьковского, Семинский работал наемным директором “Нефтегаздобычи”, получал высокую зарплату, однако, когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам и ее необходимо продать, незадолго до сделки исчез.

25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение Семинского. В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. Экс-глава “Нефтегаздобычи” неоднократно утверждал, что заказчиком его похищения был Рудьковский.

3 марта Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству. Экс-министр обвиняет Семинского в вымогательстве. Экс-министр транспорта заявил 10 марта, что Семинский “никогда не был собственником или акционером “Нефтегаздобычи”, но постоянно и противоправно требовал долю” в компании, угрожая заявить, что в его похищении виновен Рудьковский.

Уголовное дело против Рудьковского носит все признаки заказного, а сам факт похищения Семинского является неустановленным, считает адвокат юридической компании “Катеринчук, Моор и партнеры”, кандидат юридических наук Николай Катеринчук.

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