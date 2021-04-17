МИД РФ объявил о высылке из страны украинского консула в Санкт-Петербурге

Сосонюка 16 апреле задержали в Санкт-Петербурге при получении якобы “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”.

17 апреля в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило “в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге”.

“С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории России и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля”, – говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Контекст:В Министерстве иностранных дел Украины обещали ответ на задержание своего консула, назвав ситуацию “грубой провокацией со стороны России”.

Ранее сегодня о вероятной высылке Сосонюка написал российский “Коммерсант”, ссылаясь на источники в МИД РФ.

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