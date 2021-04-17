Мнение: Триллион на российский софт, ограничение пробега Теслы и деньги со сроком годности

1. Представители бизнеса считают, что на полный переход всей критически важной IT-инфраструктуры в стране на отечественное программное обеспечение нужен всего лишь один триллион рублей. По текущим планам, на это потребуется около 3-4 лет:

https://lenta.ru/news/2021/04/15/soft/

Затраты российских компаний из-за требования властей перейти на отечественный софт могут составить один триллион рублей. Такую оценку дал президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит РБК.

Издание ссылается на письмо, которое Шохин отправил премьер-министру Михаилу Мишустину. В документе РСПП просит правительство вместе с бизнесом доработать механизмы перехода на российское программное обеспечение. <…>

Ранее Минцифры (на тот момент Минкомсвязь) разработало по поручению президента страны Владимира Путина первый вариант указа о переходе на отечественные разработки. В нем говорилось, что программное обеспечение можно сменить уже до 1 января 2021 года, а оборудование — годом позже. Сроки пересмотрели, так что теперь уйти от использования иностранного ПО следует до 1 января 2024 года, а оборудования — до 2025 года.

Конечно, триллион рублей кажется довольно впечатляющей суммой. Но в действительности это менее 1% от нашего годового ВВП, а поскольку речь идёт об импортозамещении, эти деньги останутся внутри страны.

2. Читатели прислали ссылку на очередное креативное решение «гения и визионера» Илона Маска. Похоже, тот по-прежнему не готов отказаться от субсидирования своего бизнеса государством:

https://insideevs.com/news/500092/canada-94-tesla-model-3/

…налоговая льгота в 5000 долларов предоставляется за покупку нового электромобиля, но его базовая цена должна быть менее 45000 долларов. Поэтому Тесла снизила цену до 44999. [Для обоснования цены] в программном обеспечении Теслы был ограничен запас энергии для пробега в батарее до 94 миль (151 километр) и был удалён автопилот. Однако сохранена опция докупить автопилот за дополнительные 4000 долларов.

Не знаю, законно это в Канаде или нет — но сама идея искусственно программно ограничить пробег между заправками (без технической необходимости) выглядит свежо…

3. Китайцев задумали принуждать к потребительству и инвестициям с помощью цифрового юаня:

https://lenta.ru/news/2021/04/16/cifr/

Власти Китая задумались о том, чтобы ввести так называемый срок годности для цифрового юаня. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, это поможет Народному банку Китая при необходимости «выключать» электронные деньги после определенной даты, чтобы заставить граждан быстрее расставаться с деньгами и активнее их тратить во благо экономики.

В феврале в Пекине объявили об эксперименте, в рамках которого горожанам заплатят за временный отказ от традиционных денег в пользу цифрового юаня. В нем примут участие около 50 тысяч человек, им будет выделено по 200 юаней (31 доллар). В общей сложности граждане получат десять миллионов юаней (1,5 миллиона долларов).

Неудивительно, что китайские власти предлагают столь креативные способы стимулирования экономики. Темпы роста ВВП КНР сокращаются. При этом у Китая немалые долги и демографические проблемы. А нужно, чтобы экономика ни в коем случае не останавливалась, а наоборот, продолжала крутиться на максимальных оборотах.

Напомню, что в России также вводят цифровой рубль, я писал об этом на днях:

https://olegmakarenko.ru/2114789.html