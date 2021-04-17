Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции

Росавиация создала оперштаб для организации вывоза россиян из Турции, сформированы графики вывозных рейсов, информирует ведомство.

«Оперативный штаб Росавиации обеспечит вывоз россиян из Турции. На площадке Росавиации создан оперативный штаб по организации возвращения граждан РФ с территории Турецкой Республики на территорию России. Сегодня руководитель Росавиации Александр Нерадько провел его заседание», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в заседании приняли участие представители МИД России, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма, Госкорпорации по ОрВД и российских авиакомпаний, участвующих в перевозках граждан из Турции. Рассмотрена текущая ситуация по вывозу, в том числе готовность авиакомпаний к вывозной кампании. Оперштаб Росавиации будет регулярно информировать Минтранс о количестве выполненных рейсов из Турции в Россию, количестве перевезенных граждан, а также количестве россиян, имеющих оформленные билеты на рейсы и ожидающих возвращения в Россию.

«Авиакомпании подтвердили планы по вывозу пассажиров в заранее спланированные даты. У каждой сформированы графики вывозных рейсов. Перевозчики при необходимости готовы увеличить количество рейсов. Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках «манифеста прерванного полета» (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учетом текущей ситуации», – отмечает Росавиация.

Перевозчикам рекомендовано усилить работу колл-центров, при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров, обеспечить полное и своевременное информирование пассажиров и переоформление билетов в случае изменения рейсов. «Ситуация с вывозом россиян из Турции находится на постоянном контроле Росавиации. Ведомством будут приниматься необходимые оперативные решения для урегулирования сложившейся ситуации», – добавили в ведомстве.

Напомним, 12 апреля, вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, поскольку в странах сложная эпидемиологическая ситуация.

13 апреля президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев сообщил, что в Турции находятся около 30 тыс. российских туристов. В четверг глава Ростуризма Зарина Догузов сообщила, что в настоящее время в стране пребывает около 50 тыс. россиян.