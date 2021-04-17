Вучич оценил действия полученных от РФ «Панцирь-С1» и Ми-35

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о продолжении усиления и оснащения вооружений силовых структур, высоко оценив действия полученных из РФ зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» и вертолетов Ми-35 на военно-полицейских учениях.

Совместные учения с боевыми стрельбами Минобороны и МВД Сербии «Ответ 2021» прошли на двух полигонах – «Орешац» на северо-востоке страны, где отрабатывались операции спецподразделений против террористов и освобождение заложников, и более масштабные действия на полигоне «Пасулянске ливаде» на юго-востоке Сербии. В маневрах участвовали свыше 1,2 тыс. бойцов армии Сербии, 300 сотрудников МВД, включая жандармерию. Применялись вертолеты Ми-35, Ми-17, Airbus H145, истребители-бомбардировщики J-22 «Орао2», патрульные катера и многочисленные виды ракетных установок, артиллерии и бронетехники сербского и импортного, в том числе российского производства, передает РИА «Новости».

«Вы видели, как стреляют пушки «Панцирь-С1» – 5 тысяч выстрелов в минуту калибра 30 миллиметров, они сносят гору, это огромное усиление армии Сербии. Видели, как и на каком бьют расстоянии вертолеты Ми-35. Дальнейшей модернизацией, оснащением нашей армии и усилением полиции мы можем действовать на опережение и отвратить любого агрессора, действовать против возможных террористических актов быстро, организованно и очень эффективно», – завил сербский лидер в эфире национального телевидения.

Глава МИД Сербии Никола Селакович в ходе визита в Москву 16 апреля заявил, что Сербия не видит помех продолжению военно-технического сотрудничества с Россией. В январе сообщалось, что РФ и Сербия договорились о поставке одной батареи комплексов ПВО «Панцирь-С1», выполнение контракта уже началось. Напомним, 22 февраля ЗРПК «Панцирь-С1» прибыли в Сербию.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что «Панцирь-С1», полученные из России, усилят Сербию, но вызовут усиление внешнеполитического давления на Белград.

Сербия – крупнейший импортер российского оружия и военной техники в Европе. Ранее республика купила у РФ семь вертолетов Ми-17 и Ми-35, а также получила в дар шесть истребителей МиГ-29 и десять бронетранспортеров БРДМ-2МС. Также Белград приобрел у РФ ЗРПК «Панцирь-С1».