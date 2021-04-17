“Может колбасить не по-детски”: Михаил Корниенко рассказал о нюансах восстановления космонавтов

Герой России, летчик-космонавт Михаил Корниенко недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о тонкостях полноценного восстановления коллег. По словам эксперта, время адаптационных мероприятий может растянуться на полгода.

Отправной точкой комментария специалиста стал факт недавнего приземления космического корабля “Союз МС-17” в одном из районов Казахстана на расстоянии в полторы сотни километров от города Жезказган. Экипаж в составе российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс провел на МКС полгода, и такое же время ему потребуется для восстановления и адаптации на земле. Как заявил Михаил Корниенко, первые семь-десять дней являются первым этапом, в течение которого всем вернувшимся может быть очень плохо. Такое проблемное самочувствие обусловлено разбалансировкой разных систем организма из-за длительного пребывания в условиях невесомости. На протяжении указанного периода возможно появление опухлостей в коленях и болей в позвоночнике, так как шесть месяцев суставы космонавтов были лишены привычной нагрузки. В перспективе, примерно через месяц после приземления, пилотов ожидает 24-дневный восстановительный курс в санатории, во время которого они будут находиться под непосредственным наблюдением медика и инструктора по физкультуре.

Как пояснил Корниенко, после возвращения на планету наибольшую сложность вызывает адаптация к земному притяжению. “Сложнее всего привыкнуть к гравитации. Обратно привыкнуть к Земле сложнее всего”, – резюмировал он. Также эксперт добавил, что после полугодичного перерыва космонавты смогут пройти новую медицинскую комиссию.

Источник: 360tv.ru