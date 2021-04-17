 

Мнение: Неуклонное падение… жизни в ЖЖ

17.04.2021, 16:28, Разное
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У меня – плохие новости для всех завсегдатаев Живого Журнала. Очень похоже, что последние несколько месяцев из нашего ЖЖ не просто пошел, но значительно усилился ОТЛИВ посетителей и читателей. Понятно, что ЖЖ и так был и остается уже много лет в статусе “маргинальной площадки” с точки зрения посещаемости; но, судя по всему, ситуация переходит на качественно иной уровень.

Сужу по цифровым показателям, а конкретно – по так называемому “социальному рейтингу”. Еще в начале года мой “рейтинг” был на уровне 32-33 тыс. “единиц” (что бы это ни значило), и я занимал соответственно аж 7 место в “рейтинге блогеров ЖЖ”. С тех пор я, как многие заметили, поумерил активность, стал писать меньше постов – и закономерно мой “рейтинг” стал уменьшаться. На сегодня он едва-едва превышает 29 тыс. (уже слышу вопли: “Ну и что?! Так это вас народ перестает читать! При чем тут ЖЖ?!” и т.п.)

Так вот самое удивительное как раз в том и состоит. Рейтинг упал на почти 4 тыс. единиц… Но я по-прежнему “в десятке”! Хотя и сам вижу, что читателей у постов (которых и так было с гулькин нос) стало меньше. Тем не менее у меня – с 29 тыс. рейтинга – все еще 9 место в рейтинге!

О чем это говорит? Это говорит о том, что ОПУСКАЮТСЯ ВСЕ. Как бы там ни хитрили составители рейтинга, понятно, что он выстроен на какой-то формуле, учитывающей совокупно посещаемость постов, количество к ним комментариев и лайков. И если опускаются в рейтинге все одновременно – это неизбежно означает, что всего – посещений, лайков и комментов – становится тоже меньше. Другими словами – ЖЖ МЕЛЕЕТ. Из него уходит жизнь – вместе с читателями.

Боюсь это говорить – но очень похоже, что пошел обратный отсчет. Готовьтесь, друзья.

Источник: Размышления вольного социолога



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