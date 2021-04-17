Живем в воспоминаньях, но увы — мы все мертвы

Каких только конспирологических теорий не выдумывают люди от скуки! А тут сама жизнь подбросила тик-токеру идею: не иначе как насмотрелся бедняга на ряды коек, заполненные людьми, подхватившими коронавирус. И решил Мэтт Велланл изобрести свою сногсшибательную теорию заговора. Исходя из нее, мы все уже мертвы, а сейчас просто переживаем (а может, пережевываем?) воспоминания. О чем? Да о том, как мы жили до перехода в мир иной.

Впрочем, пока мы, кажется, никуда не перешли, а лишь собираемся, потому что «гипотеза» Велланда базируется на давно навязшей в зубах околосмертной теории. По правде сказать, ничего нового он не выдумал, кроме того, что впали в это состояние не отдельные личности, а абсолютно все.

Своей теорией заговора Мэтт поделился в своем аккаунте @ itsmattw_01 с любителями паранормальных явлений, объяснив, что мы все можем лежать на больничных койках и «жить в воспоминаниях». При этом, по его утверждению, мы не понимаем и никогда не поймем, что попали в околосмертный опыт.

Мэтт Велланд, создавший видео с очередной бредовой интерпретацией конспирологического способа восприятия действительности, подразумевает, что его мир тайно спланирован некими «силами». Дескать, сговорились они да и умертвили всех людей.

Опубликован видеоролик, в котором автор контента спрашивает в подписи: «Мы все мертвы?», — во вторник (13 апреля). Обосновывает юноша свою гипотезу смесью признаков «внетелесного» существования умершего человека:

«Так научно доказано, что когда мы умираем, наш разум продолжает функционировать. И это правда, что наша жизнь буквально вспыхивает перед нашими глазами. Есть семиминутный период времени, когда вы будете пересматривать всю свою жизнь. Но это не будет похоже на семь минут — это будет казаться вечностью».

Продолжая свою ошеломляющую теорию с жуткой музыкой на заднем плане, Мэтт говорит, что у нас нет способа узнать, попали ли мы в ловушку околосмертного опыта или все еще живы:

«Можно подумать, что это твоя жизнь. Я пытаюсь сказать, что мы все можем умереть, лежа где-нибудь на больничной койке, и эта реальность — просто наша жизнь странным образом мелькает перед нашими глазами».

Его клип собрал более 1,2 миллиона просмотров и напугал некоторых пользователей соцсети. Однако здравомыслящие зрители отнеслись к нему с недоверием. Один написал: «Значит, я тоже это видел в прошлой жизни».

Другой решил, что тогда должна быть цепочка воспоминаний: «Подождите, когда мы умираем в нашем воспоминании о нашей жизни непосредственно перед смертью, есть ли у нас еще один воспоминание о нашей жизни непосредственно перед смертью в нашем воспоминании?»

Третий задумался: «Если это так, что происходит, когда мы спим и боимся смерти? Просто добавим это для науки». Четвертый усомнился: «Это не имеет смысла, поскольку, если я снова умру, я снова буду смотреть на жизнь?»

Но таких немного. Насколько все же в целом доверчивы, а главное, малообразованы пользователи тик-тока, если их можно напугать такими страшилками!

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