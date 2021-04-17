В Украине стартовала вакцинация правоохранителей

Первыми прививки получат работники, которые больше всего контактируют с населением: гарнизоны аэропортов “Борисполь” и “Жуляны”, подразделения Нацгвардии в зоне ООС, работники общественной безопасности, подразделения патрульной полиции.

Далее прививки получат все сотрудники системы МВД: Нацполиция, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардия, Пограничная служба, сервисные центры, высшие учебные заведения, экспертный службы, сотрудники МВД.

Следующим этапом медики МВД будут вакцинировать также семьи сотрудников ведомства. Всего вместе с семьями планируется охватить около 800 тыс. человек.

Вакцинация работников системы МВД будет осуществляться препаратом CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.

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