В Украине стартовала вакцинация правоохранителей
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Первыми прививки получат работники, которые больше всего контактируют с населением: гарнизоны аэропортов “Борисполь” и “Жуляны”, подразделения Нацгвардии в зоне ООС, работники общественной безопасности, подразделения патрульной полиции.
Далее прививки получат все сотрудники системы МВД: Нацполиция, Госслужба по чрезвычайным ситуациям, Нацгвардия, Пограничная служба, сервисные центры, высшие учебные заведения, экспертный службы, сотрудники МВД.
Следующим этапом медики МВД будут вакцинировать также семьи сотрудников ведомства. Всего вместе с семьями планируется охватить около 800 тыс. человек.
Вакцинация работников системы МВД будет осуществляться препаратом CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer/BioNTech.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет