 

МИД: Украинскому консулу рекомендовано покинуть Россию за 72 часа

17.04.2021, 15:44, Новости дня
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Пребывание украинского консула Александра Сосонюка, которого задержали в Санкт-Петербурге, в РФ нежелательно, ему рекомендовано покинуть страну за 72 часа, сообщил МИД России.

Отмечается, что временный поверенный в делах Украины Василий Покотило был вызван в российский МИД в связи с противоправной деятельностью украинского консула в Санкт-Петербурге, передает РИА «Новости».

«С российской стороны было указано на недопустимость подобного рода деятельности, несовместимой со статусом консульского сотрудника и наносящей ущерб интересам безопасности Российской Федерации. Было объявлено о нежелательности его пребывания на территории РФ и рекомендовано покинуть ее пределы в течение 72 часов, начиная с 19 апреля», – говорится в сообщении МИД.

Ранее стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.

Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к РФ и не совместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.

Отмечается, что Сосонюк работал в РФ много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.

Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в РФ на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.



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