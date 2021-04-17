Защита пострадавшей в ДТП с Билом попросила ужесточить меру пресечения

Защита потерпевшей Марии Артемовой по делу блогера Эдварда Била, устроившего массовое ДТП на Смоленской площади в Москве, попросила ужесточения наложенных на него запретов.

«Мы подали жалобу на избрание меры пресечения Билу, она уже поступила в Мосгорсуд. Мы просим апелляционную инстанцию проверить обоснованность смягчения запретов Билу. Дело в том, что Тверской суд лишь частично удовлетворил ходатайство следствия и снял некоторые запреты, которых добивался следователь», – цитирует ТАСС слова адвоката Артемовой Андрея Князева. Он не стал комментировать более подробно те запреты, ужесточения которых он добивается, ссылаясь на тайну следствия.

1 апреля на Садовом кольце в Москве произошло ДТП с участием пяти автомобилей, в результате серьезно пострадала женщина. Виновником ДТП, предположительно, стал пранкер Эдвард Бил, сидевший за рулем спорткара Audi RS6 одного из последних поколений, оценочная стоимость которого превышает 9 млн рублей.

Решением Тверского суда Москвы блогеру избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему запретили выходить из дома в ночное время, а также пользоваться интернетом и садиться за руль. 5 апреля на блогера надели электронный браслет. В этот же день пострадавшая в аварии сотрудница была отключена от аппарата искусственной вентиляции легких, позже она вышла из комы.