 

Мясников назвал необходимый переболевшим COVID продукт

17.04.2021, 15:44, Новости дня
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Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» порекомендовал переболевшим коронавирусом употреблять в пищу морскую рыбу, богатую омега-3.

По его словам, этот микроэлемент положительно влияет на здоровье человека, обладает противовоспалительным действием и помогает бороться с мерцательной аритмией. «Омега-3 – это те полиненасыщенные жирные кислоты, которые содержатся в морской рыбе, речная тут не поможет», – цитирует РИА «Новости» специалиста.

Мясников также порекомендовал употреблять рыбу, выловленную собственноручно, поскольку «неизвестно чем кормят искусственно выращенную рыбу». По словам врача, больше всех омега-3 и других питательных полезных веществ содержится в диком лососе.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вакцина от коронавируса не для всех граждан одинакова по эффективности. Дело в том, что лишь у половины пациентов с хроническими или онкологическими заболеваниями после прививки вырабатывается иммунитет, но для данной категории людей, по его словам, это хороший результат.



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