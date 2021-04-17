Терапевт Романенко рассказала, что использование кондиционеров может вызвать пневмонию

С наступлением тепла люди начинают включать в помещениях кондиционеры. Московский терапевт Татьяна Романенко порекомендовала быть осторожными при использовании системы охлаждения, поскольку это может вызвать пневмонию.

Медик объяснила, что снижать температуру в помещении нужно постепенно, системы охлаждения должны располагаться на правильной высоте и поток воздуха нельзя направлять на себя. Поскольку всё это чревато переохлаждением, которое может спровоцировать не только простуду, но и развитие инфекционных заболеваний органов дыхания, в том числе пневмонию. Стоит отметить, что перед летним стартом кондиционер нужно обязательно помыть и прочистить, что избавить устройство от накопившихся опасных бактерий и плесени.

Кондиционеры высушивают воздух, а это раздражает слизистые оболочки. Поэтому длительное пребывание в комнате с системой охлаждения может спровоцировать кашель, чихание и першение в горле.

Источник: govoritmoskva.ru