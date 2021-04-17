 

Терапевт Романенко рассказала, что использование кондиционеров может вызвать пневмонию

17.04.2021, 15:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С наступлением тепла люди начинают включать в помещениях кондиционеры. Московский терапевт Татьяна Романенко порекомендовала быть осторожными при использовании системы охлаждения, поскольку это может вызвать пневмонию.
Медик объяснила, что снижать температуру в помещении нужно постепенно, системы охлаждения должны располагаться на правильной высоте и поток воздуха нельзя направлять на себя. Поскольку всё это чревато переохлаждением, которое может спровоцировать не только простуду, но и развитие инфекционных заболеваний органов дыхания, в том числе пневмонию. Стоит отметить, что перед летним стартом кондиционер нужно обязательно помыть и прочистить, что избавить устройство от накопившихся опасных бактерий и плесени.

Кондиционеры высушивают воздух, а это раздражает слизистые оболочки. Поэтому длительное пребывание в комнате с системой охлаждения может спровоцировать кашель, чихание и першение в горле.

Источник: govoritmoskva.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.11 / В России изменился порядок выплаты больничных

14.07 / Онкологи назвали ранние признаки рака кожи

12.08 / Личное: Допилась ягодка!

03.07 / Сыну актрисы Анны Цукановой-Котт исполнилось 12 лет: Мы выглядим как брат и сестра!

02.08 / Ученые рассказали о причине потери человечеством защиты от вирусов 600 тысяч лет назад

02.02 / Политолог Болкунец: Лукашенко подлизывается к Кремлю после протестов в России

27.06 / Экстрасенс Миронова: «Собчак сглазила экс-супруга Богомолова»

28.06 / Илья Резник обвинил в цинизме жалующихся на безденежье звезд эстрады

16.10 / “Buenos dias!”: Настя Каменских очаровала поклонников очередным “жарким” фото

11.11 / Версия: Пандемия коронавируса срывает новогодние праздники

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика