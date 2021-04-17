Смотреть и плакать, и молчать: Депутат Рады проиллюстрировал «гибель» Украины стихотворением Тараса Шевченко

Депутат Рады Вадим Рабинович уверен в том, что нынешний курс Украины приведет ее к краху. Свои размышления о «гибели» государства член «Оппозиционной платформы – За жизнь» проиллюстрировал словами из стихотворения Тараса Шевченко.

После Евромайдана на Украине в 2014 года курс страны резко изменился, новые власти ориентируются на сближение с Западом, а также вступление в НАТО. Однако не всем пришлась по нраву подобная политика, многие уверены, что необходимо отказаться от интеграции с Евросоюзом и США. К ним принадлежат и депутаты парламентской полит силы «ОПЗЖ». Вадим Рабинович, избранный в Верховную Раду от «Оппозиционной платформы — За жизнь», не просто сомневается в будущем государства при нынешнем президенте и Кабмине. Он уверен в том, что Украина неумолимо идет к краху, избрав неверные пути развития.

При этом представитель политсилы, которую часто обвиняют в пророссийских позициях, привел в пример строки из стихотворения Тараса Шевченко. В своей поэзии известный каждому украинцу поэт и художник предрекал «гибель» Украины. Рабинович в публикации на официальном интернет-ресурсе партии цитирует стихотворение «И вырос я в чужом краю». В нем Тарас Шевченко описывает чувства отчаяния, которые поэт испытывал, наблюдая, как погибает страна. Классик украинской литературы в своих строках подчеркивает, что наиболее тяжелым для него было «Дивитись, плакать – і мовчать!» (Смотреть, плакать — и молчать!).

Рабинович сравнивает времена жизни Тараса Шевченко и современные условия на Украине. Его шокирует картина, которая сложилась практически по всем направлениям и отраслям. Кроме того, депутат ОПЗЖ упрекнул бывшего президента Украины Леонида Кравчука, некогда бывшего первым секретарем ЦК Компартии УССР, за его призыв сделать страну «второй Францией». Относительно же цитаты стихотворения Шевченко, то, по данным «Политэксперты», Рабинович напоминает, что ничего преступного в них нет, и криминальное преследование за публикацию литературной классики является нецелесообразным. Напомним, Тарас Шевченко, бывший крепостной, выкупленный у барина благодаря российской творческой элите, в своем творчестве отображал бедственное положение народа, не имеющего своей земли и свободы.

Источник: politexpert.net