Яков Кедми рассказал, от чего Джо Байден может отказаться ради мира с Россией

Президент США может пойти на определенные уступки, не желая конфликтовать с Россией. Израильский политолог Яков Кедми рассказал, от чего Джо Байден может отказаться ради мира с Москвой.

Политика новоизбранного президента Соединенных Штатов не отличается стабильностью. Джо Байден в своей риторике переходит от оскорблений президента РФ Владимира Путина до предложений провести с ним личную встречу. Как известно, сейчас глава Белого дома, несмотря на общие фразы о противостоянии России, не стал совершать ранее задекларированный выход военнослужащих США в Черное море. Вместо жестких мер, вызванных распространенной на Западе русофобией, Вашингтон переходит к более умеренной политике. Объяснение такому поведению нашел Яков Кедми, бывший руководитель израильской спецслужбы «Натив».

По мнению военно-политического эксперта, в последней речи Джо Байдена ярко видно отсутствие сил для дальнейшего давления на Москву. Причем уже сейчас Кедми видит предположительный перечень компромиссов, которые Вашингтон предпочтет далее обострению противостояния двух сверхдержав. Так, уверен политолог, можно рассчитывать на снижение и даже полный отказ от давления на корпорации, участвующие в строительстве «Северного потока-2». Более того, уже сейчас израильский эксперт считает проблему второго российского газопровода практически решенной.

Соединенные Штаты, скорее всего, больше не будут препятствовать важному для РФ и Европы проекта. Кроме того, Кедми обратил внимание, что американский лидер ни разу не произнес слов НАТО и Европа. Не были реализованы и его намерения ввести флот в Черное море, на который надеялись власти Украины. Напротив, Джо Байден готов упорядочить отношения с Россией и уже в ближайшем будущем может пойти на переговоры с Владимиром Путиным. Введенный же новый пакет санкций лидер США назвал вынужденной мерой. Политолог призвал не реагировать на них слишком резко, в таком случае РФ удастся выйти из ситуации без потерь. В Штатах, убежден Кедми, не захотят эскалации, потому будут искать компромиссы. В планах восстановления партнерства с Кремлем Белый дом откажется от планов препятствовать «Северному потоку-2».

Источник: inforeactor.ru