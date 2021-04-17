Ученые из Израиля обнаружили древнейшую надпись

Как сообщают источники, израильские ученые сумели обнаружить самую древнюю из ныне известных надписей Южного Леванта. Отметим, что речь идет именно о письме, в котором был использован алфавит, а не рунические знаки и не иероглифы.

На сегодня установлено, что надпись сделана примерно в XV веке до нашей эры. Ее обнаружили во время раскопок на территории города Лахиш (Израиль, около 50 км от Тель-Авива).

Ученые полагают, что данный письменный язык развивался автономно, не испытывая влияния уже существующей письменности иных народов, которая, кстати, относится к более ранним и менее совершенным системам. Подробнее об открытии можно узнать из статьи, опубликованной на страницах научного журнала Antiquity.