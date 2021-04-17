 

Мнение: Когда солдаты вернутся в казармы?

17.04.2021, 15:16, Разное
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Зеленский встретился с Макроном. К разговору президентов Франции и Украины присоединилась и канцлер Германии ( в режиме видеоконференции). После окончания беседы Меркель, Макрон и Зеленский потребовали сокращения численности российских войск около украинских границ.

Речь о тех самых российских войсках, о которых еще в начале апреля писал The New York Тimes. Мол, Россия перебросила к границе с Украиной 4 тыс. военных. А главком украинской армией Руслан Хомчак говорил, что к 30 марта вдоль границы около Донбасса были размещены 28 батальонных тактических групп армии России.

Кремль тогда объяснил переброску военной техники и личного состава «плановыми мероприятиями учебной подготовки Южного военного округа».

А 13 апреля на совещании в Североморске министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы России в течение трех недель перебросили на западные рубежи две армии и три соединения ВДВ «в районы выполнения учебно-боевых задач по обеспечению военной безопасности».

На этом же совещании было сказано, что все проверочные мероприятия планируется завершить в течение двух недель, то есть к 27 апреля.

Думаю, что  до 27 апреля Минобороны  не будет сворачивать военные учения и возвращать войска к местам постоянной дислокации.

Если прямо сейчас завершить учения и вернуть служивых в казармы, это будет выглядеть, что Путин вместе с Шойгу взбзднули сурового окрика Меркель, Макрона и Зеленского и кинулись выполнять требование глав Германии, Франции и Украины.

А если учения завершаться после 27 апреля – то это будет плановым завершением «проверочных мероприятий».

Впрочем, меня ничуть не удивит, если 27 апреля армия вернется в казармы, потренируется в строевой подгтовке, проведет парады в честь Дня Победы… А вскоре после 9 мая начнутся уже новые учения, которые могут продлиться все лето….

На снимке: Эмманюэль Макрон с супругой встречает Владимира Зеленского с супругой в Елисейском дворце. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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