 

Россия собирается выслать задержанного украинского консула Сосонюка – СМИ

17.04.2021, 15:00, Новости дня
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Такова практика, поскольку консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать. Вопрос в том, будет ли он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в России, уточнил один из собеседников издания.

Контекст:Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге при получении якобы “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”.
В Министерстве иностранных дел Украины обещали ответ на задержание консула, назвав ситуацию “грубой провокацией со стороны России”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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