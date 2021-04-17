Россия собирается выслать задержанного украинского консула Сосонюка – СМИ

Такова практика, поскольку консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать. Вопрос в том, будет ли он объявлен персоной нон грата или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в России, уточнил один из собеседников издания.

Контекст:Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге при получении якобы “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”.

В Министерстве иностранных дел Украины обещали ответ на задержание консула, назвав ситуацию “грубой провокацией со стороны России”.

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