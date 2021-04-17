 

Российская прокуратура потребовала удвоить срок украинскому активисту Приходько

17.04.2021, 15:00, Новости дня
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Ранее, 16 декабря 2020 года, на заседании в Южном окружном военном суде прокурор уже запрашивал для крымчанина Олега Приходько 11 лет колонии строгого режима с отбыванием трех лет в тюрьме и штрафом в 200 тыс. руб. (73,8 тыс. грн).

“Прокуратура действительно подала апелляционное представление, это их право, желают увеличить меру наказания более чем в два раза”, – комментирует адвокат.

Защита, в свою очередь, занимается подготовкой к дополнению своей апелляционной жалобы. Позже военный апелляционный суд рассмотрит заявления обеих сторон.

Контекст:Приходько сотрудники ФСБ задержали в аннексированном Крыму 10 октября 2019 года. Мужчину обвиняют в подготовке к совершению террористического акта, приобретении и хранении взрывоопасных веществ и изготовлении взрывоопасных веществ. Активист говорил, что далек от всех преступлений, которые ему инкриминируют, он отмечал, что только высказывал свое мнение и остается патриотом Украины.
В начале апреля 2020 года Приходько этапировали из следственного изолятора в Симферополе в СИЗО-1 Ростова-на-Дону.
28 мая в суде началось рассмотрение уголовного дела Приходько по существу. 7 сентября арест украинскому активисту продлили еще на три месяца. Апелляцию на продление меры пресечения суд в Московской области отклонил, Приходько на этом заседании напомнил судьям о незаконной аннексии Крыма.
3 марта 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил крымчанина к пяти годам заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 110 тыс. руб. (37,6 тыс. грн).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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