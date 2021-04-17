Столичный гид объяснила гигантские очереди в Мавзолей Ленина

Ажиотаж после открытия Мавзолея на Красной площади связан с тем, что заведение работает всего несколько часов в день, а его пропускная способность отличается от музейной, сказала газете ВЗГЛЯД московский гид Татьяна Нейман. Так она объяснила очередь из желающих посетить Мавзолей, который открылся после пандемии коронавируса.

«Очереди в Мавзолей связаны с тем, что это бесплатная достопримечательность в центре Москвы. Кто-то из туристов может считать, что скоро доступ в Мавзолей вообще закроют, а тело Ленина захоронят. Кроме того, Мавзолей открыт с 10:00 до 13:00, что тоже создает очереди. Находящийся поблизости Государственный исторический музей на Красной площади работает почти целый день, а здесь время строго ограничено, тем более каждого посетителя тщательно проверяют. Все это создает очередь», – говорит гид по Москве Татьяна Нейман.

Помимо временных ограничений и пропускных возможностей Мавзолея, также сказывается интерес россиян к коммунистическому прошлому страны. «Есть люди, которые приходят к памятнику Сталину», – добавила она.

Кроме того, даже небольшая очередь всегда привлекает внимание остальных туристов, которые могут спонтанно захотеть посетить Мавзолей.

В субботу на Красной площади в Москве вновь открылся для посещений Мавзолей Владимира Ленина. К нему выстроилась очередь из 300 человек. Федеральная служба охраны (ФСО) также возобновила допуск посетителей к некрополю у Кремлевской стены.

В Мавзолее необходимо соблюдать санитарные рекомендации: посетителям понадобится лицевая защитная маска или респиратор, в пункте пропуска всем измеряют температуру тела.

Мавзолей Ленина был закрыт с 17 ноября 2020 года из-за активного распространения коронавирусной инфекции, в марте там начались профилактические работы.