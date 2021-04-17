 

«Ростелеком» потратит 760 миллионов рублей на российский аналог Twitter

17.04.2021, 16:51, Разное
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«Ростелеком» планирует запуск отечественной платформы микроблогов осенью этого года.

Об этом было заявлено на презентации для акционеров годового стратегического плана компании.

– Не секрет, что Twitter стал международным феноменом, изменившим формат общения политиков, знаменитостей и других публичных личностей со своей аудиторией. Однако, политика этой частной американской компании становится в последние годы всё более и более авторитарной. Свобода слова — основополагающий принцип, записанный в конституции США — для твиттера уже давно пустой звук. Было бы очень самонадеянно ожидать от компании, демонстративно игнорирующей основной закон собственного государства, сколько-нибудь плодотворного сотрудничества и соблюдения российского законодательства, — говорится в материалах презентации.

Как сообщил наш источник в компании, первичный бюджет разработки «Рустера» составит 760 миллионов рублей, из них 80% выделит государство в рамках национальной программы «Cуверенный интернет».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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