 

Мнение: Парады гласных и согласных

17.04.2021, 14:30, Разное
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В любимом фильме детства «Гараж» герой А.Мягкова ходит с плакатом «Я ВАМ ПОКАЖУ!» Таким образом он выражает свой социальный протест. Он нем, потерял голос – и потому может общаться только «шершавым языком плаката».
Как ни странно, именно на плакат с таким, прямо скажем, мутным содержанием тамошнее «Правление» отреагировало как-то особенно нервно. Вальяжный герой В.Гафта, забыв свои присказки типа «Яхонтовый Вы наш», вдруг тоже сорвался на крик: «Что вы нам покажете?! Не надо нам ничего показывать!»

Наше, всероссийское «Правление» тоже почему-то особенно нервно отреагировало в минувшие выходные на общественное мероприятие похожего содержания – некий «Марш несогласных». Участники марша, как мы знаем, тоже уже давно практически потеряли голос… Точнее, его у них отняли. С тех пор они ведут себя не совсем адекватно – если посмотреть со стороны. Как Немой Мягкова – поначалу только раздражают всех добропорядочных пайщиков… то есть граждан нашего Отечества.

В самом названии Марша была скрыта некая тяжелая загадка для непосвященных. Простой здравый смысл подсказывал, что быть «вообще» несогласным – невозможно. Если не согласен – то с кем? И главное – в чем? Однако именно на этот вопрос четкого ответа организаторы Марша не давали. Да и по составу участников это определить было затруднительно: Каспаров, Лимонов, Касьянов, Хакамада – с кем они «несогласны»? Друг с другом?

Нагнетание абсурда продолжилось объявлением, что чуть ли не одновременно в Москве пройдет еще и некий «Марш Согласных». И опять непонятно – с ЧЕМ согласных?! Просто «согласных». Вообще.

Вспоминается Маяковский: «Улица корчится, безъязыкая. Ей нечем кричать и разговаривать». В точности как герой Мягкова. Что он собирался показывать? Кому? И главное – ЗАЧЕМ?

Понятно одно – что подобные словоформы используются для передачи не смыслов, но эмоций. Как у обманутого пайщика из «Гаража»: что конкретно он имел в виду – никто не понял; но все ПОЧУВСТВОВАЛИ, что он
А) недоволен
Б) настроен агрессивно
В) готов к неким активным действиям.

Собственно, все те же три «месседжа» и пытались донести до властей участники «Марша несогласных»! И донесли, надо сказать. Власти определенно забеспокоились.

В чем же опасность таких Маршей? Все в том же: они очень сильно снижают уровень диалога в обществе. Вместо обмена мыслями – обмен эмоциями. Причем – эмоциями негативными. И что хуже всего: если конкретных требований не высказано – никогда не понятно, где же, собственно, прекращать противостояние?

В «Гараже», при всей смутности протеста героя Мягкова, корень конфликта был ясен и понятен всем: речь шла о местах под солнцем… то есть в гаражном кооперативе. Когда ситуацию прояснили – буйный немой тут же раздумал что-либо показывать.

Однако в нашей, постгаражной действительности, дело обстоит куда сложнее. Что сделает «вообще несогласных» «вообще согласными»? В какую сторону должна пойти власть? Каких шагов от нее ждут, чего хочет оппозиция? Что и кому она «покажет»?

Пора уже ПОКАЗЫВАТЬ. Четко и ясно. Вытаскивать фигу из кармана.

Иначе эмоции будут вскипать и бурлить, а смысл происходящего – по-прежнему теряться в тумане (2007)

Источник: Размышления вольного социолога



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