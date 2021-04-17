Мнение: Непрошенные советы

Вчера американскому послу Салливану помощник Путина по международным делам Ушаков «рекомендовал» отправиться в США на консультации.

Есть два варианта выразить свое крайнее неудовольствие на дипломатическом языке: отозвать посла или выслать его. Отзыв означает инициативу страны, чей посол. Высылку практикует страна пребывания посла. Россия и здесь умудрилась изобрести новацию — послу «посоветовали» самоотозваться.

Советы, особенно непрошенные — признак трамвайного хама. Как правило, на них либо не отвечают, либо посылают. Без тебя разберемся, что нам делать. Не говори, что мне делать, и я не скажу, куда тебе идти.

Если Кремль недоволен отношениями с США до такой степени, что отозвал своего посла, то имеет полное право выслать и американского. Такой восклицательный знак в конце предложения. Однако по каким-то причинам хочет, чтобы инициатором развода стали именно США. А Штатам глубоко наплевать на нестабильное эмоциональное состояние пациента. Они в своей практике разных психопатов видели, одним больше-одним меньше. Если на каждый такой приступ посла отзывать, на билетах туда-обратно разоришься.

Не нравится, высылайте. Не хотите высылать – не лезьте со своими советами. Что тут сложного? Боишься — не делай. Делаешь — не бойся. Сделал — не сожалей.

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