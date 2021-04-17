 

Пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесли

17.04.2021, 13:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В УЦОКО отметили, что независимо от даты пробного ВНО, для участников доступна возможность загрузить тестовые тетради с любого учебного предмета из перечня и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО будут размещены в личных кабинетах тех участников оценивания, которые внесли свои ответы в специальный сервис определения результатов.

Участники пробного ВНО в Киеве и Николаевской области:

смогут до 28 апреля внести свои ответы на задания “бонусных” тестов в специальный сервис по определению результатов;
30 апреля получат результат выполнения “бонусных” тестов;
15 мая примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебного предмета, на который зарегистрировались;
смогут с 15-го до 18 мая внести свои ответы на задания теста, для прохождения которого зарегистрировались, в специальный сервис по определению результатов;
19 мая получат результат выполнения теста, для прохождения которого зарегистрировались.

Также в УЦОКО напомнили, что пробное ВНО в Черниговской области было перенесено на 24 апреля. Его участники смогут 28 апреля внести свои ответы на задания всех тестов в специальный сервис по определению результатов и 30 апреля получат результат выполнения тестов.

Контекст:Регистрация на пробное ВНО стартовала 5 января и продлилась до 16 января. Само пробное ВНО в большинстве регионов Украины прошло 10 апреля.
Основная сессия ВНО пройдет с 21 мая (тестирование по химии) до 15 июня (тестирование по географии). В Министерстве образования и науки Украины заверили, что ВНО в 2021 году состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.
Участие в основной сессии ВНО бесплатное. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти учебным предметам.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.09 / В купальнике и объятиях мужчины. Могилевская показала свой отпуск

24.03 / Гривна подешевела к доллару

17.07 / Заслуженный учитель РФ не считает нужным пересматривать результаты ЕГЭ по химии

23.09 / Российское военное судно столкнулось с контейнеровозом у берегов Дании

10.10 / В компании Microsoft сообщили, почему от имени МВД РФ блокируют смартфоны

02.02 / В Германии ответили на призыв Франции свернуть “Северный поток – 2”

05.12 / Горбачева перестали навещать внуки

30.07 / Названа предположительная причина смерти рэпера Картрайта

28.03 / Названо необходимое для здоровья количество шагов в день

30.06 / В мире: Германский милитаризм подал голос впервые после Второй мировой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика