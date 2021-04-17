Пробное ВНО в Киеве и Николаевской области перенесли

В УЦОКО отметили, что независимо от даты пробного ВНО, для участников доступна возможность загрузить тестовые тетради с любого учебного предмета из перечня и пройти тестирование дома. Результаты пробного ВНО будут размещены в личных кабинетах тех участников оценивания, которые внесли свои ответы в специальный сервис определения результатов.

Участники пробного ВНО в Киеве и Николаевской области:

смогут до 28 апреля внести свои ответы на задания “бонусных” тестов в специальный сервис по определению результатов;

30 апреля получат результат выполнения “бонусных” тестов;

15 мая примут участие в пробном ВНО и пройдут тестирование по тому учебного предмета, на который зарегистрировались;

смогут с 15-го до 18 мая внести свои ответы на задания теста, для прохождения которого зарегистрировались, в специальный сервис по определению результатов;

19 мая получат результат выполнения теста, для прохождения которого зарегистрировались.

Также в УЦОКО напомнили, что пробное ВНО в Черниговской области было перенесено на 24 апреля. Его участники смогут 28 апреля внести свои ответы на задания всех тестов в специальный сервис по определению результатов и 30 апреля получат результат выполнения тестов.

Контекст:Регистрация на пробное ВНО стартовала 5 января и продлилась до 16 января. Само пробное ВНО в большинстве регионов Украины прошло 10 апреля.

Основная сессия ВНО пройдет с 21 мая (тестирование по химии) до 15 июня (тестирование по географии). В Министерстве образования и науки Украины заверили, что ВНО в 2021 году состоится в запланированные сроки независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

Участие в основной сессии ВНО бесплатное. Каждый участник имеет право сдать тесты не более чем по пяти учебным предметам.

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