 

В Киеве от COVID-19 умер глава Подольской РГА

17.04.2021, 13:56, Новости дня
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Смирнов более трех недель лечился в больнице от COVID-19. 

“Врачи боролись за его жизнь. Но из-за осложнений от болезни медицина, к сожалению, не победила”, – отметил глава Киева.

https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/posts/2924539301097937

Семь лет Смирнов проработал в Подольской райгосадминистрации, а последние три года возглавлял ее, заметил мэр.

“Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будет помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой. Он таким и был”, – резюмировал Кличко.

Контекст:В Киеве с 20 марта ввели усиленный карантин. В городе не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение. С начала эпидемии коронавирусye. инфекцию выявили у более 184 тыс. человек (за последние сутки – 1112). Более 4 тыс. больных умерли, почти 115 тыс. выздоровели от COVID-19, свидетельствуют данные Киевской горадминистрации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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