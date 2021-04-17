В Киеве от COVID-19 умер глава Подольской РГА

Смирнов более трех недель лечился в больнице от COVID-19.

“Врачи боролись за его жизнь. Но из-за осложнений от болезни медицина, к сожалению, не победила”, – отметил глава Киева.

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Семь лет Смирнов проработал в Подольской райгосадминистрации, а последние три года возглавлял ее, заметил мэр.

“Он был очень ответственным человеком и болел за дело, которое любил, за свой район и свой город. Даже из больницы пытался работать дистанционно. Те, кто знал Виктора Смирнова, будет помнить его как человека высокого роста, с большим добрым сердцем и по-детски искренней улыбкой. Он таким и был”, – резюмировал Кличко.

Контекст:В Киеве с 20 марта ввели усиленный карантин. В городе не работают ТРЦ и учреждения культуры, кафе и бары могут работать только навынос, а школы перешли на дистанционное обучение. С начала эпидемии коронавирусye. инфекцию выявили у более 184 тыс. человек (за последние сутки – 1112). Более 4 тыс. больных умерли, почти 115 тыс. выздоровели от COVID-19, свидетельствуют данные Киевской горадминистрации.

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