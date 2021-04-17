 

Замглавы МИД Божок заявил, что суд его “полностью реабилитировал”

17.04.2021, 13:56, Новости дня
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“Офис генпрокурора завершил расследование, а суд полностью реабилитировал меня. Немедленно возвращаюсь к дипломатической деятельности, о чем уже проинформировал [главу МИД] Дмитрия Кулебу, иностранных партнеров из ЕС, НАТО, G7. В условиях угрозы родине не могу продолжать бездействие”, – написал он.

Божок также приложил к посту скриншоты соответствующих документов Офиса генпрокурора и Киевского апелляционного суда.

В постановлении суда отмечается, что решение суда предыдущей инстанции, который отменил сообщение Божку о подозрении и которое обжаловал Офис генпрокурора, остается в силе. Решение апелляционного суда обжалованию не подлежит.

Офіс Генпрокуратура @GP_Ukraine завершив розслідування, а суд повністю реабілітував мене.
Негайно повертаюсь до дипломатичної діяльності, про що вже поінформував @DmytroKuleba та іноземних партнерів з ЄС, НАТО, G7. В умовах загрози Батьківщині не можу продовжувати бездіяльність. pic.twitter.com/bPOU99GyNV

— Yehor Bozhok (@YehorBozhok) April 16, 2021

Контекст:Божок был главой СВР с 2017-го по 2019 год. Именно в этот период – в июле 2018-го – Семочко стал его заместителем. Назначение Семочко позже легло в основу подозрения пятому президенту страны Петру Порошенко. 11 июня 2020 года Государственное бюро расследований составило подозрение и Божку.
Как утверждал источник издания “ГОРДОН”, основанием для открытия производства против Божка стало письмо тогдашнего главы СВР Валерия Евдокимова в Госбюро расследований. Евдокимов якобы ссылался на внутренние распорядительные акты своего предшественника о допуске Семочко к гостайне и начислении ему около 1,5 млн грн заработной платы. При этом в письме уточняется, что около 1 млн грн из этой суммы остались на депозитном счете СВР, а доступ Семочко к гостайне предоставили после отставки Божка, рассказал собеседник.
Божок возглавил Службу внешней разведки в сентябре 2017 года. 13 марта 2019-го Порошенко подписал указ о его отставке. В тот же день Кабмин назначил Божка заместителем министра иностранных дел. В июне 2020 года его отстранили от должности на время расследования.
Как выяснила “Украинская правда”, после назначения Семочко тогдашний глава разведки Божок издал приказ, которым решение президента объявили личному составу, а Семочко приступил к исполнению обязанностей. В пресс-службе ГБР изданию подтвердили, что именно этот приказ Божка считают незаконным, а Порошенко подозревают в том, что он склонил Божка к изданию этого документа.
Осенью 2018 года вышло в эфир расследование телепроекта Bihus.info, в котором говорилось, что восемь членов семьи Семочко имеют российские паспорта, а сам он в годы руководства экономической контрразведкой Службы безопасности проявлял интерес к теневым доходам фармацевтических компаний. После этого Национальное антикоррупционное бюро Украины зарегистрировало производство по подозрению Семочко в незаконном обогащении, а СБУ – по подозрению его в госизмене.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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