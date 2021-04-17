 

Подозреваемых в выводе из денежного оборота РФ 508 млн рублей задержали в Петербурге

17.04.2021, 13:48, Новости дня
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Полицейские задержали в Санкт-Петербурге граждан, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, предположительно, они вывели из денежного оборота РФ более 508 млн рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По имеющейся информации, злоумышленники предоставляли юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии от налогового учета имеющихся у них денежных средств, услуги по обналичиванию. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам поставки товаров или оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. По оперативным данным, таким образом из денежного оборота РФ было выведено порядка 508,8 млн рублей. Общая сумма полученных подозреваемыми комиссионных выплат составила не менее 71,2 млн рублей», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По словам Волк, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

Во время обыска у подозреваемых изъяли более 100 банковских карт, мобильные телефоны и компьютерная техника, денежные средства, а также электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде, предварительное расследование продолжается.

Ранее в Москве были задержаны семеро подозреваемых в незаконной банковской деятельности, заработавшие свыше 1 млрд рублей.



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