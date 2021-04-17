Стали известны подробности инцидента на ядерном объекте в иранском Натанзе

Диверсию на ядерном объекте в Натанзе организовал иранец Реза Карими при помощи пронесенного внутрь взрывного устройства, сообщила телерадиовещательная корпорация ИРИБ со ссылкой на данные разведки.

Власти Ирана обнародовали имя устроившего диверсию на ядерном объекте в Натанзе: она была организована иранцем Резой Карими. При этом непосредственно перед диверсией он бежал из страны, передает ТАСС.

По данным местных СМИ, диверсия произошла после детонации пронесенного внутрь взрывного устройства. Отмечается, что в результате взрыва была частично повреждена система электроснабжения центрифуг. Данных о кибератаке нет.

Ранее на иранском ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. Представители разведки Израиля рассказали, что сбой в электроснабжении был провокацией израильской спецслужбы Моссад.

Официальное лицо в США также подтвердило причастность Израиля. Иран установил личность причастного к атаке и пообещал отомстить Израилю за атаку.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф поблагодарио Москву за готовность осудить инцидент в Натанзе, связанный с аварией в электросети ядерного объекта.