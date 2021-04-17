Политика: РФ оставит посольство США без электриков и секретарш

К американским дипломатам в Москве будут применены те же меры, которые СССР вводил против США аж в 1972-м году, в разгар Холодной войны. По сути вводящиеся Россией ограничения абсолютно идентичны тем, что уже введены Америкой против российских дипломатов в США. Однако Вашингтон наверняка воспримет их как новое повышение ставок в дипломатической войне с Москвой. Почему?

Москва определилась с ответными мерами в адрес Соединённых Штатов после очередного санкционного пакета Вашингтона, включавшего в том числе и высылку десяти российских дипломатов.

Во-первых, послу Джону Салливану рекомендовано покинуть Москву до лучших времён. Вообще-то, в Венской конвенции 1961 года не предусмотрена высылка иностранных послов. Посла можно объявить персоной нон грата, что, как правило, бывает вызвано его личными действиями, а не двусторонними отношениями стран. Но выслать напрямую нельзя.

Тем не менее, практика подсказывает, что когда такое «рекомендуют», лучше всё-таки уехать. Тем более, что посол Салливан был информирован об этом заранее в беседе с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. В конце концов, есть множество способов сделать пребывание иностранного дипломата, даже посла, в стране пребывания таким, что он просто не сможет выполнять свои обязанности.

При этом сам факт вызова посла в МИД не есть что-то экстраординарное. Это обычная процедура общения, одна из форм осуществления дипломатической деятельности. Просто в последнее время этот жест сам по себе стал ассоциироваться с чем-то враждебным, хотя изначально это не так. Но Салливан и вообще Госдеп должны были понимать, что если ситуация в российско-американских отношениях вдруг резко не изменится к лучшему в ближайшие дни, то ему в любом случае придётся покинуть Москву.

Во-вторых, из РФ будут высланы десять американских дипломатов, что зеркально отвечает пункту нового американского пакета санкций. Ничего удивительного в этом также нет.

В-третьих, Москва вводит запрет на найм американским посольством и другими миссиями сотрудников из числа граждан РФ и третьих стран. По словам министра Лаврова, это также зеркальная мера, поскольку «у нас такой практики нет». Дело в том, что американцы по всему миру широко используют найм местных жителей в дипломатические представительства на технические должности: переводчики, секретарисекретарши, шофёры, повара, сотрудники колл-центров и тому подобное.

Как ни парадоксально, это чрезвычайно критичная позиция. Например, американцы не склонны учить иностранные языки и без местных переводчиков и секретарш они ни один пресс-релиз перевести и напечатать не смогут. Твиттер закроется, а это основной способ общения американского посольства в Москве с внешним миром. Не говоря уже о неустранимых проблемах с электропроводкой, химчисткой, уборкой помещений и развозом детей в школу. Подобная мера уже была однажды применена к ним в советские времена 1972 году и уже через два месяца Госдеп «запросил мира». Косвенно это, конечно, ударит по тем российским гражданам, кто там уже работает, им придётся уволиться. Большей частью это очень специфическая публика, рассчитывающая на получение грин-карты и дальнейший переезд в США.

В-четвёртых, будут безусловно закрыты ещё остающиеся в живых американские НПО и фонды, связанные с посольством. Сергей Лавров не назвал конкретно кто или что имеется в виду, но скоро узнаем. Он только уточнил, что речь идёт об организациях, «напрямую вмешивающихся во внутриполитическую жизнь России».

В-пятых, ограничивается практика посылки Госдепом США в Россию сотрудников «в краткосрочные командировки». Теперь не более девяти человек в год на основе взаимности. Ранее эта практика подразумевала приезд в Москву американских граждан с дипломатической аккредитацией, но не в качестве постоянных сотрудников посольства, а как бы «командировочных». По факту это было бесконтрольное увеличение числа американских граждан, пользующихся дипломатическим иммунитетом, сверх неформальной нормы постоянных аккредитованных дипломатов.

Кроме того, именно эта категория «командированных» наиболее подозрительна. В ста случаях из ста такого рода «временные аналитики», «ай-ти специалисты» и даже порой «электрики» оказываются сотрудниками американских спецслужб. В последние годы таких американских «вахтовиков» насчитывалось по несколько сотен в год, что более чем в два раза увеличивало дипломатические и иные возможности США в России.

В-шестых, РФ в одностороннем порядке прекращает действие меморандума 1992 года «О понимании в отношении «открытой суши». По этому меморандуму сотрудники дипмиссий определённых рангов (от советника и ниже) должны уведомлять соответствующие органы страны пребывания о поездках на расстояние большее, чем в радиусе 25 миль (40 километров) от города пребывания. По словам Сергея Лаврова, американская сторона сплошь и рядом это требование игнорирует. Особенно министра возмутил недавнее путешествие по Центральной РФ сотрудника аппарата военного атташе США. Отныне все поездки американских дипломатов за пределы Москвы будут рассматриваться в индивидуальном порядке.

Нюанс тут ещё в том, что ранее эта норма носила уведомительный, а не разрешительный характер. То есть, тот же американский шпи… сотрудник аппарата военного атташе должен был просто отправить факс в УПДК, что с такого по такое-то число он едет на шашлыки поближе к украинской границе. И никто не мог ему это запретить. Просто он «уведомил». Однако и этого американцами не делалось. Теперь же эти заявки будут «рассматриваться».

Также Москва объявила пожизненно невъездными в РФ шесть высших чиновников США, включая главу ФБР, начальника нацразведки, генпрокурора, начальника федеральных тюрем, министра внутренней безопасности и помощника по внутренним делам, а также бывшего помощника по нацбезопасности Болтона.

Все эти меры абсолютно зеркальны по отношению к той реальности и атмосфере, в которой давно живут российские дипломаты в США. Это просто уравнивание положения дипломатических работников в обеих странах. Возьмём тот же меморандум «об открытой суше» и ограничения на поездки дипломатов по стране пребывания. Российские дипломаты в Вашингтоне живут в этом режиме уже несколько лет и даже изобрели ряд остроумных приемов, позволяющих избежать контроля ФБР за передвижениями. Но по факту американская сторона просто запретила российским дипломатам покидать без разрешения Вашингтон и Нью-Йорк ещё в период первого обострения «дипломатической войны» в 2016-18 годах.

Другое дело, что в глазах Вашингтона это почти наверняка будет выглядеть как эскалация и повышение ставок. В США любые попытки суверенного ответа воспринимаются как эскалация. А между тем в Москве вполне серьёзно рассматривается возможность одновременной высылки 150 американских дипломатов с целью фактического уравнивания численности дипсостава.

Дело в том, что в результате высылок и «консульской войны» 2016-18 годов и у РФ, и у США осталось по 450 аккредитованных сотрудников на территории страны пребывания. Но американская сторона записала в эту цифру к сотрудникам посольства РФ в Вашингтоне ещё и 150 работников российской миссии в ООН в Нью Йорке. А это автоматически уменьшило численность посольства до 300 человек. То есть, дипломатические и иные возможности США в РФ сейчас всё равно на 150 человек больше. Миссия РФ в ООН двусторонними отношениями с США не занимается, поэтому и записывать их в этот «ценз» не следует.

Подобный обмен ударами может продолжаться до бесконечности, каждый раз сужая круг возможностей для восстановления диалога между странами по дипломатическим каналам. Стоит помнить, что американцы живут в собственном мире, в котором всё расцвечено совсем иными красками, чем в остальной вселенной. Например, в эфире CNN экспертами по вопросу дипломатического кризиса в последние несколько дней выступают журналисты, проработавшие 4-5 лет в Москве в 1990-х годах. Да и американское мессианство никто не отменял. Им невозможно объяснить, что они всё это первыми начали и пора остановиться. Они верят, что абсолютно правы, как любой пресвитарианский проповедник верит в постоянные козни дьявола. А диалог проповедника с дьяволом невозможен по определению.

Кроме того, за последние годы радикально изменилось качество дипломатической риторики.

Ушли в прошлое обтекаемые ответы, фразы типа «мне необходимо проконсультироваться с руководством» и «обсуждался широкий круг вопросов, имеющих взаимный интерес», что бы это ни значило. Теперь американская сторона рубит правду-матку, что чисто автоматически поднимает градус дискуссии, если так можно назвать происходящее в последние дни.

В любом случае, дипломатическая война выглядит серьезнее, чем просто обмен агрессивной риторикой и консульские ограничения. Помимо РФ и США существуют и гораздо более неадекватные «участники мирового процесса», которые внимательно следят за происходящим и могут воспринять его на свой счет – например, Украина. Ситуация действительно напряжённая. Мало ли что им придёт в голову. Они ведь то же живут в отдельном, непрозрачном мире, где есть, например, «агрессия России» и «оккупация Крыма». И если волну «войны посольств» и высылок в теории можно волевым образом остановить (на основе взаимности), то за действия Киева поручиться нельзя – и теоретически реакция Украины на дипломатические трения между Россией и США способна спровоцировать гораздо более серьезную заварушку.

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