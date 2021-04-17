Российские ученые сумели разгадать зашифрованные образы на Шигирском идоле

Загадка образов знаменитого Шигирского идола в Уральских горах разгадана российскими учеными. Статуя, свыше ста лет вызывающая множество споров, может быть одной из самых древних на планете карт мироздания.

В конце XIX века на территории Урала обнаружили огромную деревянную статую неизвестного божества. Пятиметровое изваяние изображало человеческую фигуру со скрещенными руками и ногами, которые, как и его голову и туловище, покрывали таинственные знаки. Ученые всей РФ долго не могли установить, что же означают символы, которыми испещрен древний идол.

Похоже, загадку, волнующую научное сообщество многие десятилетия, наконец-то смогли разгадать. Ранее неоднократно указывалось, что эта статуя не имеет аналогов и является наиболее древней в мире. Во времена ее создания у народов, населяющих Землю, были своеобразные представления об устройстве вселенной. Тысячелетия назад территорию нынешнего Урала уже населяли несколько цивилизаций. Их мастерами и была вырезан необычный артефакт, уверены ученые. Знания и мифологию, присущие тому уровню, которого достигли на тот момент населявшие регион люди, они запечатлели на сакральной статуе, найденной в среднеуральских горах. Кроме черт лица и других деталей, придающих человекоподобные черты изваянию, здесь может быть представлены фрагменты карты мироздания.

Как считает историк Наталья Чаиркина, узоры, нанесенные на верхние части идола, отображают небесный мир. Витиеватые образы, покрывающие древесину посредине, являются сферой земли, символы же, украсившие нижнюю часть истукана, демонстрируют мифологию древних людей о подземном мире.

Как пишет «Ньюинформ», согласно радиоуглеродному анализу, Шигирский идол древнее, чем Стоунхендж и пирамиды Египта, возраст российской достопримечательности может составлять свыше 12 тысяч лет.

Источник: newinform.com