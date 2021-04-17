 

Поклонники переживают из-за жалоб дочери Анастасии Заворотнюк на обострение весенней болезни

17.04.2021, 13:44, Разное
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В своем микроблоге Instagram Анна Заворотнюк призналась, что встретила весну обострением болезни, которой ранее у нее не было. Поклонников насторожили жалобы дочери онкобольной актрисы, поэтому они посоветовали ей посетить врача и сдать анализы.
25-летняя блогер, которая стала активно вести свою страницу после госпитализации звездной матери, написала, что у нее началась аллергия. Анна Заворотнюк спросила у фолловеров совета, как бороться с этим недугом. В комментариях ей ответили, что обязательно нужно пройти полное обследование в аллергоцентре. Дочь Анастасии Заворотнюк призвали позаботиться о собственном здоровье.

На снимке, которым блогер сопроводила пост, она позировала в белоснежном платье с обнаженными плечами и рукавами-воланами. Анна Заворотнюк задумчиво смотрит вдаль. Многие поклонники отметили, что дочь невероятно похожа на свою мать. Как отмечает издание iReactor, семья звезды «Моей прекрасной няни» не комментирует ее болезнь. Старшей наследнице Анастасии Заворотнюк телеканалы предлагали огромные гонорары за то, чтобы она пришла на ток-шоу и пояснила о состоянии здоровья актрисы.



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