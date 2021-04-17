 

Мошенники под видом сотрудников ФБК провели обыск у прокурора в Татарстане

17.04.2021, 14:33, Разное
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Полиция Татарстана разыскивает преступников, которые в ходе «обыска» у прокурора одного из районов республики изъяли и вывезли в неизвестном направлении деньги и ценности.

Имя потерпевшего и даже район, где произошло преступление, не сообщаются. Известно только, что около полуночи в дверь прокурора постучали четыре человека, предъявили удостоверения Фонда борьбы с коррупцией и постановление на обыск, подписанное директором ФБК Иваном Ждановым.

В ответ на возражения потерпевшего о незаконности обыска с такими документами они рассмеялись и заявили, что власть в стране сменилась три часа назад и «с обысками пришли ко всем». Затем мошенники потребовали выдать деньги, ценности, документы, а также иные предметы, хранение которых незаконно.

Растерявшийся прокурор добровольно показал все тайники в доме, выдал коллекцию антикварного оружия, золотые слитки, крупные суммы в рублях и валюте, а также драгоценные камни. Всё это преступники погрузили в два заранее приготовленных КамАЗа без номеров и скрылись.

То, что обыск был фальшивым, потерпевший узнал, включив оставшийся в доме телевизор. В новостях не оказалось никаких сведений о смене власти. Тогда он позвонил в полицию. Введённый план «Перехват» результатов не дал.

На запрос ГУВД Татарстана Иван Жданов и Леонид Волков ответили, что в указанное время никаких оперативных мероприятий, обысков, выемок или допросов ФБК в данном районе не проводил, а сотрудников с именами, как у подозреваемых, в Фонде никогда не было.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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