Мнение: Зона противоречий

США подтвердили свою решимость защищать Японию с помощью ядерного оружия в рамках Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности от 1960 года, говорится в заявлении, распространенном Белым домом по итогам переговоров лидеров двух стран.

По итогам Второй мировой войны на Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии осталось достаточно много подводных камней и мин. Китай, хотя и получил место в пятерке постоянных членов Совета безопасности ООН, страной-победительницей не считается. Япония – вообще проигравшая страна. Соответственно, и Китай, и Япония имеют достаточное число болезненных проблем, создающих серьезные противоречия. У Китая это Тайвань и целый ряд спорных территорий. У Японии это запрет на наличие собственной армии (а значит, и военной доктрины) и тоже целый ряд неурегулированных (с японской точки зрения) территориальных вопросов.

США умеют играть на противоречиях. Страна юристов и психотерапевтов прекрасно знает, куда можно нажать, чтобы получить нужный им эффект. Сыграть ноктюрн на комплексах, страхах и амбициях. Сейчас, когда Америка и Китай не особо скрываясь готовятся к схватке (вопрос лишь в том, в какой форме и каком формате она пройдет), американцы готовят для этой схватки позиции. А потому создают вокруг Китая полосы препятствий и напряжений.

Япония в этих планах играет особую роль. Она, как страна, потерпевшая поражение во Второй мировой, безусловно, заинтересована в пересмотре ее итогов. Но такой пересмотр возможен только за чей-то счет и только по итогам еще одной войны. Пусть даже локальной. И даже неважно с кем. Важно, чтобы Япония в этой войне была в числе победителей, что даст ей право снять с себя клеймо проигравшей и вернуться в разряд полноценных игроков мировой политики.

Однако она сегодня – не субъект. И самостоятельно ей никто не позволит проявить в этом вопросе инициативу. Она может только встроиться в чужую политику, решить свои задачи и только после этого изменить региональные балансы в свою пользу. Вот тогда и только тогда она сможет получить право на пересмотр своего статуса.

Подобное положение дел объективно делает ее союзником и даже вассалом Соединенных Штатов. А потому заявление США о готовности защитить Японию вплоть до применения ядерного оружия – это вызов. Китаю, России в первую очередь. Россия американцев особо не интересует – российская власть и без внешних врагов прекрасно справляется с уничтожением страны, ей нужно лишь не мешать. Китай – вот ключевой объект интереса США, и Япония в качестве своеобразной прокси-структуры Америки выглядит как нельзя кстати.

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