Мнение: Симулятор автомеханика

Наткнулся на настоящий шедевр. Меня регулярно спрашивают, какую игру посоветовать школьнику, чтобы тот не деградировал за компьютером. Сами-то взрослые обычно всячески отлынивают и от учёбы, и от физических нагрузок, но дети со внуками — это совсем другое дело, школьников стараются кормить овсянкой и пичкать знаниями по полной.

Симулятор автомеханика — Car Mechanic Simulator 2018 — сохранит сытыми и овец, и волков. С одной стороны, побывать в шкуре владельца автомастерской очень полезно с образовательной точки зрения: починив несколько десятков автомобилей, игрок не только узнает, как устроены автомобили, но и задумается об открытии собственного автосервиса. С другой стороны, CMS 2018 — настоящая, весьма захватывающая игра, которая доставит огромное удовольствие даже тем, кто предпочитает держаться от педалей подальше, а по городу передвигаться на трамвае и на такси.

Начало игры я стримил вот здесь. Обучение в игре сделано из рук вон плохо, поэтому выбирайте сразу вариант «без обучения» и либо разбирайтесь во всём самостоятельно, либо смотрите для лёгкого старта первые 20 минут моего стрима:

https://www.youtube.com/watch?v=9RgTY3-wEAo

https://www.youtube.com/watch?v=wW8U0e-Xdpo

Повторю ещё раз, игра — настоящий шедевр, потратить 40 минут на первичное знакомство с CMS 2018 я рекомендую обязательно. Вместе с тем создатели игры явно любили автомобили больше компьютерных игр: очень многое в игре можно было бы легко улучшить. Вот некоторые мои комментарии и соображения.

1. Износ деталей нереалистичен. Приезжает, допустим, машина с пробегом в 200 тысяч километров, у неё 5 деталей сломаны, а у остальных износ от 40% до 60%. Так не бывает — часть деталей должна быть почти новой, так как их полгода назад меняли, а часть деталей должна быть почти новой, так как они устроены слишком просто, чтобы ломаться от возраста.

2. Уровень износа деталей отображается ржавчиной: новая деталь красиво блестит металлом, старая выглядит грязно-рыжей. Наверное, с точки зрения удобства игрока это правильно, но я бы всё же предпочёл, чтобы детали ржавели от времени, а не от поломок. Если на скорости въехать колесом в люк, детали подвески сломаются, но ржавыми не станут.

3. Склад в игре устроен откровенно плохо. Создателям игры стоило бы сделать шкафчики не фоном, а игровыми объектами, чтобы игрок помнил — сайлентблоки лежат вот тут, в шкафу рядом с первым подъёмником. Неудобный склад играть особо не мешает, но эстетически раздражает сильно.

4. С ростом уровня игрока площадь автосервиса увеличивается сама собой. Плохое решение с точки зрения геймдизайна: новые помещения игрок должен покупать или арендовать самостоятельно. Тогда у игрока появятся внутриигровые цели — накопить 10 тысяч долларов, чтобы переехать в помещение побольше, купить второй подъёмник и кантователь.

5. Я бы не отказался от помощника, чтобы поручить ему скучные части работы. Например, проверку машины на диагностическом стенде. Понятно, что для игрового баланса помощник должен получать зарплату. Тогда будет выбор: починить машину самому, и заработать 1000 долларов, или поручить всю рутину помощнику, и заработать 700 долларов.

6. Подбор автозапчастей получился очень реалистично: столь же нудным, как и в реальной жизни. Тут туже надо дать возможность нанять менеджера, который будет закупаться в магазинах по вашему заказу. Кроме того, в магазинах должен быть фильтр по конкретной модели автомобиля. Вводишь там, допустим, «1964 Ford GT40», и тебе показывают только детали от этой модели. Набираешь «выпускной коллектор», и видишь именно то, что тебе нужно, а выпускные коллекторы от других машин даже не показываются в списке.

7. В игре нельзя ремонтировать коробку передач и рулевую рейку: можно только снять их и поменять на новые. Это нереалистично — и рулевые рейки, и коробки передач отлично чинятся: знаю по личному опыту автовладельца. Да, для этого нужно особое оборудование, однако это же, наоборот, хорошо! Дайте игроку возможность прокачать ветку починки коробок: изучить нужные навыки, докупить нужные станки.

8. Вообще, в автосервисе не хватает мастерской по изготовлению запчастей. Мы же имеем дело не только с новыми автомобилями, но и с разным ретро, которое уже 60 лет как не выпускается. Дайте возможность докупить фрезерный и токарный станок, сделайте ветку скиллов, позволяющую на них работать. Отличная система крафта была, к примеру, в Эверквест 2. Там при создании предмета можно было накосячить, причём успех создания зависел не только от твоего уровня, но и от твоей реакции.

Ещё надо добавить возможность колхозить запчасти с других машин. Допустим, ты купил у пенсионера ржавый Чарджер 1968 года. Перебираешь подвеску, а каких-то деталей не хватает. Щёлкаешь кнопку «аналоги», и тебе выдают список: есть детали от таких-то машин, они подойдут, если ты обработаешь их напильником. Покупаешь деталь, делаешь на фрезере дополнительные отверстия, ставишь в свой автомобиль.

9. DLC я, пожалуй, рекомендую купить: они добавляют массу интересных автомобилей. Вместе с тем создатели DLC какие-то лентяи. В том, что каждое DLС содержит всего по лишь два-три автомобиля, иногда один, ничего страшного нет. Но если уж это симулятор коллекционера-реставратора, предусмотрите в DLC возможность замены двигателей на более мощные! Чтобы можно было купить машину на аукционе со стандартным двигателем, а потом поставить в неё самый мощный из линейки. Сейчас линейки двигателей в некоторых DLC есть, а в некоторых — нет.

10. Система прокачки получилась очень приставочной, линейной и лобовой. Прокачку надо делать совсем иначе. В 2021 году даже не надо изобретать ничего нового, достаточно посмотретьна другие игры. Во-первых, автомеханику надо читать книги, как в Eve онлайн: вначале по двигателям, потом по двигателям мерседес, потом конкретно по V8 последнего поколения. В зависимости от навыков сборка-разборка будет идти или легко, или с проблемами.

Во-вторых, навыки должны прокачиваться от использования. Перебрал 100 подвесок, теперь ты спец по подвескам. Отбалансировал 100 колёс, теперь ты балансируешь колёса втрое быстрее, чем на первом уровне.

11. Один из вариантов развития бизнес-составляющей: свой таксопарк. Ты сдаёшь машины в аренду водителям Убера, машины приносят прибыль, но при этом часто ломаются, и их надо чинить.

12. С редкими запчастями можно ввести онлайн-составляющую, обмен с другими игроками в интернете. Но тут надо проявить крайнюю осторожность: онлайн иногда сильно портит хорошие одиночные игры.

13. Разбирать двигатель на кантователе откровенно неудобно. Сверху и с боков всё открыто, тут вопросов нет, а вот снизу к крышкам подшипников коленвала и к крышкам шатунов норально не подлезть. Это явный баг.

14. Очередную игру серии, CMS 2021, разработчики делают прицельно под шлемы VR. На мой взгляд, это большая ошибка: мало кто получает удовольствие, стоя в неудобных позах с гаечным ключом наперевес. Такого рода работы лучше выполнять мышкой, расслабленно развалившись в кресле. Под шлемы VR надо создавать симулятор поездок по злачным местам Амстердама: там это имеет смысл. Симулятор автомеханика для виртуальной реальности станет уже скорее реальным обучающим пособием, нежели нормальной игрой.

В любом случае, шлемы VR пока что крайне несовершенны и неудобны, глаза в них быстро устают. Это даже не вопрос денег: технологии просто ещё не дозрели. Использовать шлемы VR можно и нужно в реальной работе, но не в играх.

15. Геометрия кузова после ДТП не изменяется вообще: искорёженные машины выглядят ровно так же, как и новые, только покрыты ржавчиной. Я понимаю, что реализовать полноценную физику повреждений непросто, однако некоторые игры это уже делают. Надеюсь, в будущем разработчики найдут ресурсы и на это.

16. Тем временем в Венгрии тоже делают интересный тюнинг:

https://9gag.com/gag/aeAgovb

17. Все гайки и болты в игре откручиваются так легко, будто их три минуты назад закрутил ради шутки пятилетний ребёнок. Это неправильно: откручивание гаек надо привязать к уровню навыков механика, также надо добавить болгарки, газовые горелки и прочие инструменты для борьбы с непослушными соединениями.

18. Так как работа механика не требует постоянного напряжения мозга и состоит из многих рутинных операций, в автосервисах обычно включают фоновую музыку. В игре радиоприёмник тоже есть. Свои радиостанции разработчики сделали «для галочки», однако они оставили игроку возможность подключить собственный плейлист. Рекомендую или выключить радиоприёмник вообще, или сразу ставить свою музыку.