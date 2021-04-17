История с санкциями США против России будет долгоиграющей – эксперт Рудяков

Пресса активно обсуждает новую санкционную волну, которую инициировало американское правительство. Любопытен тот факт, что США ввели ограничительные меры сразу после телефонного разговора президентов Владимира Путина и Джо Байдена.

Политический аналитик Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру объяснил, что стоит за данным шагом Белого дома. По словам эксперта, Вашингтон использует санкции в качестве определенного приема.

Рудяков обратил внимание на любопытный момент. По словам аналитика, Байден одной рукой подписал новый пакет санкций, а второй — держал трубку и общался с российским главнокомандующим. Это было в манере американских властей, добавил специалист.

Рудяков убежден, что теперь данная тема станет долгоиграющей. Вашингтон нашел золотую жилу, которую можно эксплуатировать практически до бесконечности. Главный вопрос заключается в том, насколько эффективным для США станет данный прием.

Напомним, ранее Джо Байден предложил Владимиру Путину встретиться на нейтральной территории для обсуждения актуальных вопросов. В Кремле отметили, что внимательно изучат данную инициативу, после чего будет принято решение.