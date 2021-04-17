Сборная РФ выиграла командный чемпионат мира по фигурному катанию в Японии

Российская фигуристка Анна Щербакова заняла первое место в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию (World Team Trophy) в соревнованиях одиночниц, турнир проходил в японской Осаке.

17-летняя спортсменка набрала по итогам проката 160,58 балла, второе место заняла японка Каори Сакамото (150,29 балла), третье – капитан российской команды Елизавета Туктамышева (146,23), передает РИА «Новости».

Ранее Щербакова выиграла короткую программу, Туктамышева стала второй. В короткой и произвольной программах спортивных пар победу праздновали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, также в обоих видах первенствовали танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

В короткой программе у мужчин лучшим из россиян стал Михаил Коляда, занявший пятое место, Евгений Семененко стал седьмым, в произвольной программе Коляда занял третье место, Семененко – пятое.

Сборная РФ выиграла в общем зачете командного чемпионата мира, набрав 125 баллов.

Второе место досталось команде США (110), третье – фигуристам из Японии (107).

Отметим, что российские фигуристы впервые стали победителями турнира, рекорд по количеству побед принадлежит команде США, выигрывавшей общий зачет четыре раза.

Щербакова победила на прошедшем чемпионате мира в Стокгольме, также фигуристка является серебряным призером чемпионата Европы (2020), серебряным призером финала Гран-при (2019) и трехкратной чемпионкой РФ (2019, 2020, 2021).

Туктамышевой 24 года, она является чемпионкой мира и Европы, серебряным призером прошедшего в Стокгольме мирового первенства. Она в третий раз принимает участие в командном чемпионате мира.

World Team Trophy является коммерческим стартом, проводимым Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке японской телекомпании «Асахи» под эгидой Международного союза конькобежцев (ISU).

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил фигуристов с триумфом на ЧМ в Стокгольме, отметив высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал спортсменов.