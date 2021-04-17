Очередь из почти 300 человек выстроилась в открывшийся Мавзолей Ленина

В субботу открылся для посетителей Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве, уже в первый день работы к нему выстроилась большая очередь.

17 апреля Федеральная служба охраны (ФСО) возобновила допуск посетителей в Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены, передает «Комсомольская правда».

При этом в ведомстве предупредили, что в мавзолее необходимо соблюдать санитарные рекомендации: посетителям понадобится лицевая защитная маска или респиратор, в пункте пропуска всем посетителя измеряют температуру тела. Кроме того, необходимо соблюдать установленную социальную дистанцию.

Отмечается, что уже утром у входа в усыпальницу выстроилась очередь из около 300 человек.

Напомним, Мавзолей Ленина был закрыт с 17 ноября 2020 года из-за активного распространения коронавирусной инфекции, в марте там начались профилактические работы.

В январе ФСО объявила об открытии территории Московского Кремля.