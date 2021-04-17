 

Число жертв коронавируса в мире превысило 3 млн человек

17.04.2021, 12:34, Новости дня
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Число умерших от последствий коронавируса в мире превысило 3 млн человек, наибольшее число жертв – 566 тыс. 224 человека – зафиксировано в США, об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса.

По его данным, всего в мире коронавирусом заразились 193 млн 963 тыс. 964 человека. Выздоровели 79 млн 739 тыс. 4 заразившихся, передает ТАСС.

Наибольшее число жертв зафиксировано в США (566 тыс. 224 человека), общее число заразившихся в Штатах достигло 31 млн 575 тыс. 640 человек. Второе место по числу жертв – у Бразилии (368 тыс. 749 умерших, 13 млн 832 тыс. 455 случаев заражения), на третьем – Мексика, где отмечено 211 тыс. 693 смерти и зарегистрировано 2 млн. 299 тыс. 939 инфицированных.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 млн 693 тыс. 469 случаев заражения, выздоровели 4 млн 319 тыс. 389 человек, умерли 105 тыс. 193 человека.



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