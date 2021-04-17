Бонечка, это прекрасно! – Личное мнение

Известная Виктория Боня в соцсетях создаёт интересный контент.

Рассказывает, что поела, куда полетела, как получила тест на инфекцию перед вылетом. Подозреваю, что с постоянными читательницами Вика делится тем, чем покакала, а вчера для всех засветила содержимое своей аптечки.



Фото: Соцсети

Если бы не увидела своими глазами, то не поверила бы. Помимо других препаратов, в аптечке оказался вот такой препарат.

Что за лекарство такое? Используется для лечения климакса.

Сама Боня что-то невнятно там шамкала про лечение кожи. От натоптышей или что-то вроде того. Однако в инструкции по применению препарата нет никаких мозолей, есть только лечение климакса.

Если посмотреть на поплывший овал лица публичной личности Бони, внимательные люди сразу поймут — да, молодая не молода.

Брыли обвисли. Кожа потеряла тургор. Боня ничем уже не отличается от своей мамы — дамы в возрасте.

Я искренне не понимаю, чего стыдиться? Зачем лечить климакс — ведь это не болезнь!

Климакс — это состояние, когда женщина перестаёт быть писей. Всё, ты — человек, а не какая-то там!

В климаксе можно начать вязать шарф и свитер. Штопать носочки внукам. Совершенно не думать, кто хочет тебя, а кто нет. Повесить, образно выражаясь, писю в шкафчик.

Разве это не праздник для настоящего человека?

Никто уже после климакса тебе не скажет, что насосала. Никто не оскорбит раздевающим взглядом. Мы боремся за равноправие, но, к сожалению, женщина избавляется от дискриминации только в постклимаксе — все уважительно говорят ей бабушка и уступают иногда место в метро.

Вот лично я жду своего климакса — мне до него лет 20. Рисую в голове картинки, как это здорово, когда на тебя, капая слюной от похоти, не смотрят мужчины. Подростки предлагают поднести сумку с продуктами. А можно включить режим безумной старухи и всех безнаказанно материть, и никто ничего не скажет в ответ!

В общем, климакс — это лучшее событие в жизни человека. Даже трахаться можно — а почему нет? — не предохраняясь. Ну, если найдёшь любителей старины.

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