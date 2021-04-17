 

Мнение: Шпион, который попался

17.04.2021, 12:20, Разное
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Какая-то странная история в Петербурге. Украинского консула изловили за получением какой-то шпионской информации.

Здесь вообще всё странно. Консул – первое лицо представительства. Идти на трефное мероприятие – можно послать и клерка. Самому-то зачем?

Еще момент. Передача материального объекта – штука специфическая. Шпионы в принципе стараются не контактировать, используя для передачи опосредованные способы. В конце концов, примитивные наркобарыги давно освоили метод закладок, где непосредственный контакт между кладменом и потребителем веществ исключен, а значит, существенно снижается риск задержания. Неужели шпионы тупее накробарыг?

Кроме того, информация вообще может быть передана через интернет. Там возможностей для передачи еще больше, и никакого непосредственного контакта.

Что-то эта история выглядит донельзя странно. Хотя в свете обострения отношений с Украиной – очень вовремя. Как заказывали.

Источник: Эль Мюрид



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