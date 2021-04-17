Экс-подруга Тимати певица Алекса впервые стала мамой

Певица Алекса и фитнес-тренер Вячеслав Дайчев стали родителями! Для Алексы малыш стал первенцем, а для Вячеслава – уже вторым ребенком. Радостную новость сообщила сама певица субботним утром у себя в сторис:

Спасибо большое за поздравления! Это очень ценно! Благодать в душе и сердце. Мы счастливы, мы стали родителями. Сладость рядом — что еще нужно? Все родителями меня поймут. Детки — это счастье, наше наследие и наше будущее. Пусть растут, самое главное, здоровыми и счастливыми,

– поблагодарила Алекса своих подписчиков. Малыша – или малышку – она не показала, но на фоне было слышно детское агуканье. Также рождение ребенка подтвердил Вячеслав Дайчев, за которого Алекса совсем недавно вышла замуж.

Я счастлив! Это произошло! День вчера и ночь сегодня, конечно, были непростыми, но очень радостными. Однако дела никто не отменял, поэтому уже еду на встречу,

– рассказал он в сторис.

Алекса и Вячеслав Дайчев

Напомним, Алекса и Вячеслав Дайчев вместе чуть больше года – впервые об их романе стало известно в апреле 2020-го. Но радости, кроме них самих, это никому в начале не доставляло: подписчики певицы выступили с критикой в их адрес. Они обвинили Алексу в том, что она увела Вячеслава из семьи: он расстался со своей беременной женой Александрой Сивковой в марте, а в апреле стало известно о его новых отношениях. В начале июля 2020-го Сивкова родила сына, Вячеслав присутствовал на родах.

Да и в отношениях Алексы и Вячеслава не всегда было все безоблачно. В сентябре прошлого года они объявили о помолвке, а уже в октябре из аккаунта певицы пропали все совместные фотографии с женихом. Поклонники артистки забили тревогу, но паника была напрасной — Алекса и Вячеслав не расстались окончательно, а лишь взяли перерыв в отношениях. Однако уже этой весной Алекса начала публиковать в ленте совместные с Вячеславом снимки и даже объявила набор на их совместный фитнес-курс. 7 марта певица публично поздравила любимого с днем рождения:

Ты мой лучший подарок в жизни! Спасибо вселенной за нашу встречу!!! Не устану повторять насколько мне с тобой повезло…! С днем рождения, часть моего сердца и души!!!

Алекса