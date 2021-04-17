 

Экс-подруга Тимати певица Алекса впервые стала мамой

17.04.2021, 12:18, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Певица Алекса и фитнес-тренер Вячеслав Дайчев стали родителями! Для Алексы малыш стал первенцем, а для Вячеслава – уже вторым ребенком. Радостную новость сообщила сама певица субботним утром у себя в сторис:

Спасибо большое за поздравления! Это очень ценно! Благодать в душе и сердце. Мы счастливы, мы стали родителями. Сладость рядом — что еще нужно? Все родителями меня поймут. Детки — это счастье, наше наследие и наше будущее. Пусть растут, самое главное, здоровыми и счастливыми,

– поблагодарила Алекса своих подписчиков. Малыша – или малышку – она не показала, но на фоне было слышно детское агуканье. Также рождение ребенка подтвердил Вячеслав Дайчев, за которого Алекса совсем недавно вышла замуж.

Я счастлив! Это произошло! День вчера и ночь сегодня, конечно, были непростыми, но очень радостными. Однако дела никто не отменял, поэтому уже еду на встречу,

– рассказал он в сторис.

Алекса и Вячеслав Дайчев

Напомним, Алекса и Вячеслав Дайчев вместе чуть больше года – впервые об их романе стало известно в апреле 2020-го. Но радости, кроме них самих, это никому в начале не доставляло: подписчики певицы выступили с критикой в их адрес. Они обвинили Алексу в том, что она увела Вячеслава из семьи: он расстался со своей беременной женой Александрой Сивковой в марте, а в апреле стало известно о его новых отношениях. В начале июля 2020-го Сивкова родила сына, Вячеслав присутствовал на родах.

Да и в отношениях Алексы и Вячеслава не всегда было все безоблачно. В сентябре прошлого года они объявили о помолвке, а уже в октябре из аккаунта певицы пропали все совместные фотографии с женихом. Поклонники артистки забили тревогу, но паника была напрасной — Алекса и Вячеслав не расстались окончательно, а лишь взяли перерыв в отношениях. Однако уже этой весной Алекса начала публиковать в ленте совместные с Вячеславом снимки и даже объявила набор на их совместный фитнес-курс. 7 марта певица публично поздравила любимого с днем рождения:

Ты мой лучший подарок в жизни! Спасибо вселенной за нашу встречу!!! Не устану повторять насколько мне с тобой повезло…! С днем рождения, часть моего сердца и души!!!

Алекса



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.09 / Во ФСИН обеспокоены снижением числа заключенных в России

13.07 / Вышли из тени: Меган Маркл и принц Гарри впервые с начала карантина замечены в Лос-Анджелесе

02.08 / Что было до возникновения Вселенной?

02.08 / Мнение: Зеленский летит в США

26.09 / Мнение: США помогут Украине подвергнуть репрессиям пользователей «ВКонтакте»

24.09 / Елизавета Боярская составила список самых красивых актрис в истории кино

01.02 / Член ОП Малькевич: Фейки в TikTok стали жесткими и агрессивными

22.08 / Китай твёрдой поступью движется к полному построению среднезажиточного общества

24.12 / “Дед Мороз или Санта Клаус?”: Нюша впечатлила поклонников пикантным предновогодним фото

31.12 / В вожегодском озере может обитать существо, похожее на Лохнесское чудовище

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика