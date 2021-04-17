Украино-российский политтехнолог Килимник передавал разведке РФ данные об избирательной кампании Трампа – минфин США

Как отмечает ведомство, Килимник – агент российских спецслужб, осуществляющий операции влияния от их имени. Во время президентской избирательной кампании в США в 2016 году он предоставил российским спецслужбам конфиденциальную информацию об опросах и стратегии кампании.

Кроме того, Килимник стремился продвигать версию о том, что Украина, а не Россия, вмешивалась в президентские выборы в США в 2016 году, отмечает минфин США.

В 2018 году Килимнику было предъявлено обвинение в воспрепятствовании правосудию и в заговоре с целью воспрепятствовать правосудию в отношении незарегистрированной лоббистской деятельности.

“Килимник также пытался помочь бывшему президенту Украины Виктору Януковичу. Под руководством Януковича Килимник стремился разработать план, который вернет Януковича к власти в Украине”, – сообщили в министерстве.

Контекст:В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во взломе серверов американских партий, а также во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране. В декабре ЦРУ пришло к заключению, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу одержать победу. В опубликованном докладе американской разведки говорилось, что президент РФ Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.

AP, ссылаясь на документы следствия по делу американского политтехнолога Пола Манафорта, писало, что Килимник помогал разрабатывать стратегии для клиентов в РФ и Украине. Среди них, в частности, были российский бизнесмен Олег Дерипаска и другие богатые россияне, тесно связанные с Путиным.

8 июня 2018 года спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил Килимнику заочные обвинения в препятствовании правосудию.

В докладе офиса директора Национальной разведки США, который опубликовали 15 марта 2021 года, говорится, что сеть российских агентов влияния, включая Килимника, действовала и в период следующих выборов в США, в 2020 году.

Американская разведка подозревает его во вмешательстве в выборы в США и попытках навредить связям США и Украины. По ее данным, Килимник действовал заодно с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачем и другими лицами, связанными с ФСБ.

RFE/RL сообщало, что у уроженца Кривого Рога Килимника есть российский и украинский паспорта.

18 марта 2021 года Килимника объявили в розыск. За информацию, которая может помочь арестовать его, объявлена награда до $250 тыс.

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