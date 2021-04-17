 

Задержанного в России украинского консула Сосонюка отпустили. МИД Украины грозит ответом

17.04.2021, 12:10, Новости дня
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“Очередная провокация на фоне дестабилизирующих действий России. Российские правоохранители задержали сотрудника Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге на несколько часов. Сейчас он находится в украинском дипучреждении. Обстоятельства задержания выясняются. В ближайшее время украинская сторона определится с формой реагирования на указанную провокацию с учетом существующей практики”, – сказал он.

Обстоятельства задержания Сосонюка до сих пор выясняют, добавил Николенко.

В эфире “Украина 24” замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин уточнил, что МИД Украины в ближайшее время решит вопрос о возврате консула домой. 

“Действия российских правоохранителей являются грубой провокацией и нарушением всех норм Венской конвенции. наш дипломат не мог быть задержан. Он не имел отношения к тому, что инкриминировали российские чиновники”, – заявил он.

Контекст:Сосонюка задержали в Санкт-Петербурге при получении якобы “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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