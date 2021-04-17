 

Тяжелая форма COVID-19 грозит детям c ожирением, диабетом и астмой

17.04.2021, 12:00, Разное
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Медики заявили, что COVID-19 может нести опасность для детей с ожирением, сахарным диабетом и астмой. Также есть риск того, что заболевание перерастет в тяжелую форму у малышей возрастом до одного года.
Пока врачи не берутся говорить, с чем связано подобное разделение. Уже сейчас они могут с точностью сказать, что в группе риска находятся определенные категории детей. В особенности выполнять все профилактические мероприятия необходимо тем, кто имеет в анамнезе сахарный диабет, астму или хроническое заболевание легких, генетические, метаболические или неврологические патологии, анемию, проблемы с сердцем, имунносупрессию, ожирение.

Коронавирус у детей может скрываться под маской ОРВИ, но со временем дает о себе знать. ПЦР анализы у многих маленьких пациентов показывают отрицательный результат. В то же время через некоторый период времени обследование показывает, что ребенок перенес COVID-19. По словам врачей, у детей страдают ЖКТ, нервная система, органы кроветворения, сердце и сосуды, у некоторых появляются судороги и боли в животе.

Источник: www.kp.ru



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