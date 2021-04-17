 

Мать Аршавина: «Барановская давила на сына после расставания и требовала денег»

17.04.2021, 12:00, Разное
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Во время съемок программы «Пусть говорят» мать футболиста Андрея Аршавина высказалась по поводу его отношений с экс-возлюбленной Юлией Барановкой. По словам Татьяны Ивановны, телеведущая после расставания стала давить на спортсмена и строить ему козни.
Популярная пара приняла решение о том, что им лучше не быть вместе, в 2013 году. Юлия Барановская, которая так и не стала официальной супругой спортсмена, подарила ему троих детей. Пара была вместе девять лет. Как отметила Татьяна Ивановна, в отношениях с телеведущей ее сын стал другим человеком. Ей кажется, что Андрея Аршавин заметно постарел и закрылся в себе.

Мать известного футболиста призналась, что ее отношения с невесткой всегда были трудными. Юлия Барановская и она пытались наладить связь, но это не принесло должных результатов. Татьяна Ивановна уже тогда почувствовала, что их впереди ждет война. Она прекрасно осознавала, что многодетная мать так просто не забудет историю с экс-возлюбленным. В результате, телеведущая начала настоящее противостояние против Андрея Аршавина.

Как отмечает издание «Глобалмск», после разрыва Юлия Барановская начала требовать денежные средства от спортсмена. Об этом в эфире программы «Пусть говорят» пояснила телеведущая. Кроме этого, она считает, что экс-возлюбленная не против была возобновить отношения с Андреем Аршавиным после его расставания с Алисой Казьминой. Татьяна Ивановна заверила, что ее сын такой вариант даже не рассматривал.



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