В Шанхае покажут новый кроссовер Kia Sportage Ace

Южнокорейская компания Kia планирует представить публике модернизированный кроссовер Kia Sportage Ace.

Автомобиль предназначен для продаж исключительно на рынке Китая. В Сети уже продемонстрировали фотографии модели, которую официально рассекретят на предстоящем автосалоне в Шанхае. По снимкам очевидно, что модель существенно отличается от глобальной версии. Отличить Sportage Ace можно по решетке радиатора, головной оптике, бамперам, задним фонарям и другим элементам.

Кроме того, здесь задействовали под капотом 2-литровый бензиновый мотор с мощностью 160 л.с. Также производитель выпустит версию с 1,5-литровым турбированным агрегатом, который выдает 200 л.с. мощности и приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.