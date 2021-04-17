 

В Шанхае покажут новый кроссовер Kia Sportage Ace

17.04.2021, 11:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Южнокорейская компания Kia планирует представить публике модернизированный кроссовер Kia Sportage Ace.

Автомобиль предназначен для продаж исключительно на рынке Китая. В Сети уже продемонстрировали фотографии модели, которую официально рассекретят на предстоящем автосалоне в Шанхае. По снимкам очевидно, что модель существенно отличается от глобальной версии. Отличить Sportage Ace можно по решетке радиатора, головной оптике, бамперам, задним фонарям и другим элементам.

Кроме того, здесь задействовали под капотом 2-литровый бензиновый мотор с мощностью 160 л.с. Также производитель выпустит версию с 1,5-литровым турбированным агрегатом, который выдает 200 л.с. мощности и приводится в движение 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.09 / Швеция призвала Россию и США продлить СНВ-3

08.07 / В РФ утвердили правила оказания медпомощи при опасных заболеваниях

31.07 / Обозревательница Le Figaro обвинила французские власти в бездействии против исламских активистов

17.12 / Министерство финансов США пострадало от хакерской атаки

23.10 / Сетевые мошенники воспользовались переводом работников на удаленку

04.12 / До 115 млн человек рискуют оказаться в крайней нищете из-за пандемии – ООН

22.07 / Действия властей Украины в Луцке сочли «дешевой трагикомедией»

18.01 / Учения более 1,5 тыс. танкистов стартовали на Урале

19.01 / Генерал Назаров: Судить заочно террористов в Украине боятся, а генерала ВСУ – нет

12.07 / Несовершеннолетние девочки пытались на угнанной «Волге» уйти от погони в Москве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика