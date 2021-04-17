 

Новый Range Rover испытали на трассе Нюрбургринг

17.04.2021, 11:58, Новости дня
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Известная компания Land Rover в настоящее время тестирует модернизированный кроссовер Range Rover на знаменитой трассе Нюрбургринг.

В свою очередь, для тестов задействовали модификацию с 4,4-литровым турбированным двигателем. Кроме того, эксперты ранее анонсировали, что в продаже также может появиться версия с подключаемым гибридом. В салоне автомобиля установили цифровую приборную панель, применили более качественные материалы отделки. Уже до конца 2021 года состоится официальная премьера новинки Range Rover

Вместе с тем ранее анонсировали выход двух модификаций SVAutobiography Ultimate и SVAutobiography Dynamic Ultimate, которые уже можно заказать на британском рынке. Стоимость предстоящей новинки внедорожника пока остается неизвестной.



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