Новый Range Rover испытали на трассе Нюрбургринг

Известная компания Land Rover в настоящее время тестирует модернизированный кроссовер Range Rover на знаменитой трассе Нюрбургринг.

В свою очередь, для тестов задействовали модификацию с 4,4-литровым турбированным двигателем. Кроме того, эксперты ранее анонсировали, что в продаже также может появиться версия с подключаемым гибридом. В салоне автомобиля установили цифровую приборную панель, применили более качественные материалы отделки. Уже до конца 2021 года состоится официальная премьера новинки Range Rover

Вместе с тем ранее анонсировали выход двух модификаций SVAutobiography Ultimate и SVAutobiography Dynamic Ultimate, которые уже можно заказать на британском рынке. Стоимость предстоящей новинки внедорожника пока остается неизвестной.