Hyundai официально представила новый пикап Hyundai Santa Cruz 2022 года

Южнокорейский бренд Hyundai официально представил обновленную версию пикапа Santa Cruz.

Данный автомобиль отличается более современным кузовом, а его поставки на российский рынок начнутся уже к концу текущего года. Известно, что новинка Santa Cruz имеет модернизированные светодиодные фары, дополнительные ходовые огни, а также современные бамперы. Кроме того, новинка также оснащается цифровой приборной панелью, увеличенным дисплеем мультимедийного комплекса и сенсорным блоком климатической системы.

Под капотом новинки установили 2,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 190 л.с. Кроме того, в продажу выпустят модификацию с агрегатом на 275 л.с. мощности. Такая модификация оснащается роботизированной трансмиссией и передним приводом.