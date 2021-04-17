 

Золотые монеты на 15 млн рублей похитили из квартиры в Москве

17.04.2021, 11:42, Новости дня
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Неизвестный пробрался в квартиру в центре Москвы и украл 390 штук золотых монет общей стоимостью 15 млн рублей.

В полицию поступило сообщение от мужчины, который заявил, что из квартиры, расположенной на Пресненской набережной в Москве, украдены золотые монеты общей стоимостью более 15 млн рублей.

«Во время проверки установлено, что неизвестный путем свободного доступа пробрался в квартиру и похитил ценности [монеты] в количестве 390 штук, которые находились в коробке из под обуви», – передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органов.

Источник также сообщил, что полицейские ведут розыск неизвестного, возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее сообщалось, что после пожара, произошедшего в квартире дома на Фрунзенской набережной в центре Москвы, неизвестные украли золотые украшения на сумму 100 тыс. рублей.



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